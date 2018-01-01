Долгополов з важкої перемоги стартував на турнірі в Сіднеї

У наступному раунді Долгополов зіграє з четвертим сіяним на турнірі італійцем Фабіо Фоньїні

Перша ракетка України Олександр Долгополов виграв матч першого кола турніру серії АТР 250 в Сіднеї. У стартовому поєдинку українець обіграв 55-у ракетку світу серба Віктора Троїцького з рахунком 6:3, 6:7 (8), 7:5. Вигравши стартовий сет, Долгополов вів із брейком у другій партії, але подати на перемогу не зумів. Троїцький відігрався з 3:1 на



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Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

У наступному раунді Долгополов зіграє з четвертим сіяним на турнірі італійцем Фабіо Фоньїні

Перша ракетка України Олександр Долгополов виграв матч першого кола турніру серії АТР 250 в Сіднеї.

У стартовому поєдинку українець обіграв 55-у ракетку світу серба Віктора Троїцького з рахунком 6:3, 6:7 (8), 7:5.

Вигравши стартовий сет, Долгополов вів із брейком у другій партії, але подати на перемогу не зумів. Троїцький відігрався з 3:1 на тайбрейку і перевів зустріч у вирішальний сет.

У третій партії суперники обмінялися брейками, а в дев'ятому геймі українець захистив подачу з прихованого матчбола. Забезпечивши собі як мінімум тайбрейк, Олександр виконав ще один брейк, який і поставив крапку в цьому матчі.

Матч пройшов за 2 години і 20 хвилин. За цей час українець зробив 13 ейсів, допустив 9 «подвійних» і реалізував 6 брейк-пойнтів.

У наступному раунді Долгополов зіграє з четвертим сіяним на турнірі італійцем Фабіо Фоньїні.

Нагадаємо, минулого тижня Долгополов дійшов до чвертьфіналу турніру в Брісбені.

Apia International Sydney - ATP World Tour 250

Сідней, Австралія

Призовий фонд: $528,910

Кваліфікація, перший раунд

Олександр Долгополов (Україна) - Віктор Троїцький (Сербія) 6-3, 6-7 (6), 7-5

Джерело: btu.org.ua