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    Долгополов з важкої перемоги стартував на турнірі в Сіднеї

    У наступному раунді Долгополов зіграє з четвертим сіяним на турнірі італійцем Фабіо Фоньїні
    Перша ракетка України Олександр Долгополов виграв матч першого кола турніру серії АТР 250 в Сіднеї. У стартовому поєдинку українець обіграв 55-у ракетку світу серба Віктора Троїцького з рахунком 6:3, 6:7 (8), 7:5. Вигравши стартовий сет, Долгополов вів із брейком у другій партії, але подати на перемогу не зумів. Троїцький відігрався з 3:1 на
    • Сьогодні, 09:55
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    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

    У наступному раунді Долгополов зіграє з четвертим сіяним на турнірі італійцем Фабіо Фоньїні

    Перша ракетка України Олександр Долгополов виграв матч першого кола турніру серії АТР 250 в Сіднеї.

    У стартовому поєдинку українець обіграв 55-у ракетку світу серба Віктора Троїцького з рахунком 6:3, 6:7 (8), 7:5.

    Вигравши стартовий сет, Долгополов вів із брейком у другій партії, але подати на перемогу не зумів. Троїцький відігрався з 3:1 на тайбрейку і перевів зустріч у вирішальний сет.

    У третій партії суперники обмінялися брейками, а в дев'ятому геймі українець захистив подачу з прихованого матчбола. Забезпечивши собі як мінімум тайбрейк, Олександр виконав ще один брейк, який і поставив крапку в цьому матчі.

    Матч пройшов за 2 години і 20 хвилин. За цей час українець зробив 13 ейсів, допустив 9 «подвійних» і реалізував 6 брейк-пойнтів.

    У наступному раунді Долгополов зіграє з четвертим сіяним на турнірі італійцем Фабіо Фоньїні.

    Нагадаємо, минулого тижня Долгополов дійшов до чвертьфіналу турніру в Брісбені.

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    Кваліфікація, перший раунд

    Олександр Долгополов (Україна) - Віктор Троїцький (Сербія) 6-3, 6-7 (6), 7-5

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Австралія Олександр Долгополов Україна
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