Долгополов з важкої перемоги стартував на турнірі в Сіднеї
- Сьогодні, 09:55
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Розсилка
У наступному раунді Долгополов зіграє з четвертим сіяним на турнірі італійцем Фабіо Фоньїні
Перша ракетка України Олександр Долгополов виграв матч першого кола турніру серії АТР 250 в Сіднеї.
У стартовому поєдинку українець обіграв 55-у ракетку світу серба Віктора Троїцького з рахунком 6:3, 6:7 (8), 7:5.
Вигравши стартовий сет, Долгополов вів із брейком у другій партії, але подати на перемогу не зумів. Троїцький відігрався з 3:1 на тайбрейку і перевів зустріч у вирішальний сет.
У третій партії суперники обмінялися брейками, а в дев'ятому геймі українець захистив подачу з прихованого матчбола. Забезпечивши собі як мінімум тайбрейк, Олександр виконав ще один брейк, який і поставив крапку в цьому матчі.
Матч пройшов за 2 години і 20 хвилин. За цей час українець зробив 13 ейсів, допустив 9 «подвійних» і реалізував 6 брейк-пойнтів.
У наступному раунді Долгополов зіграє з четвертим сіяним на турнірі італійцем Фабіо Фоньїні.
Нагадаємо, минулого тижня Долгополов дійшов до чвертьфіналу турніру в Брісбені.
Apia International Sydney - ATP World Tour 250
Сідней, Австралія
Призовий фонд: $528,910
Кваліфікація, перший раунд
Олександр Долгополов (Україна) - Віктор Троїцький (Сербія) 6-3, 6-7 (6), 7-5
Джерело: btu.org.ua