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    «Донбас-Арену» тепер може розбомбити кожен охочий. У світ вийшла нова комп'ютерна гра

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    <p>&laquo;Донбас-Арена&raquo; під прицілом</p> - «Донбас-Арену» тепер може розбомбити кожен охочий. У світ вийшла нова комп'ютерна гра

    «Донбас-Арена» під прицілом

    Скрін-шот

    У відомій грі Call of Duty з'явилася локація «Downtown Donetsk»

    У комп'ютерній грі Call of Duty: Modern Warfare, реліз якої відбувся 25 жовтня, з'явилася локація Donetsk Downtown з центром Донецька.

    Гра розрахована на багато користувачів. Це не сюжетна карта, на ній можуть одночасно грати до 32-х осіб.

    Відзначається, що найменування команд не матимуть нічого спільного з існуючими формуваннями. Не буде такого, що умовні «сили ДНР» битимуться з «Нацгвардією». Крім того, картка не відтворює реальні бойові дії, зате на скрін-шотах можна розгледіти занедбаний стадіон, який нагадує «Донбас-Арену».

    Наразі не відомо, чи є в місії можливість «погудіти».

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    «Донбас-Арену» тепер може розбомбити кожен охочий. У світ вийшла нова комп'ютерна гра
    «Донбас-Арену» тепер може розбомбити кожен охочий. У світ вийшла нова комп'ютерна гра
    «Донбас-Арену» тепер може розбомбити кожен охочий. У світ вийшла нова комп'ютерна гра
    «Донбас-Арену» тепер може розбомбити кожен охочий. У світ вийшла нова комп'ютерна гра
    Скрін-шот

    Нагадаємо, що лише сім років тому стадіон світового рівня «Донбас-Арена» приймав матчі Євро-2012. Тепер він асоціюється у всьому світі з одним з найнебезпечніших місць на планеті.

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