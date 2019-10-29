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    «Ubij Srbina»: серби образилися на відповідь українських фанатів за стяг «ДНР» (відео)

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    Українці - співоча нація - «Ubij Srbina»: серби образилися на відповідь українських фанатів за стяг «ДНР» (відео)
    Українці - співоча нація
    Іван Вербицький

    Київське «Динамо» вочевидь матиме новий скандал

    Сербські ЗМІ роздмухали неймовірний скандал. На пабліку прихильників команди київського «Динамо» WBC Ultras вони знайшли цікаве (для себе) відео. На ньому під час матчу Ліги Європи «Динамо» - «Копенгаґен» українські фанати в компанії з хорватськими друзями з заґребського «Динамо» співають дві поспіль пісні - «Ubij Srbina» та відомого хіта про Владіміра Владіміровіча Путіна.

    «Якби це зробили ми чи росіяни, ми б назавжди грали перед порожніми трибунами. УЄФА, хіба це не подвійні стандарти?» - обурився офіційний паблік провідного сербського клубу «Црвена Звезда».

    Наївності й скромності белградців немає меж. Або пам’ять підводить. Близька й довготермінова. Бо ще в 2015-му ультрас «Црвени Звезди» розгортали російський стяг під час матчу баскетбольного єврокубка між їхньою командою і київським Будівельником». А ганчірки так званого «ДНР» можна помітити на секторах фанатів «Звезди» регулярно.

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    Безневинна ганчірка на секторі «Црвени Звезди»

    Так чи інакше, реакції найвищих футбольних інстанцій «Динамо» тепер вочевидь не уникнути. Та ще й надзвичайний і повноважний посол України в Сербії Олександр Александрович адресував Службі безпеки України, Генеральній прокуратурі України, Національній поліції України відповідного листа.

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    Посол Александрович теж обурений

    Нагадаємо, що перша хвиля конфронтації між українськими і сербськими фанатами спостерігалася під час львівського матчу відбору до Євро-2020 між збірними країн, який завершився перемогою українців 5:0. Тоді наші вболівальники засвистали сербський гімн. Як наслідок, українцям заборонили вхід на виїзний матч проти Сербії, який відбудеться у листопаді в Белграді.

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ДНР фанати ФК «Динамо» скандал ультрас Ліга Європи ФК «Црвена Звезда» ФК «Копенгаґен» спорт поза політикою
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