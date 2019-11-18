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    «Донбасс» Колесникова вилетів з Континентального кубку (відео)

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    ХК &laquo;Донбас&raquo; - «Донбасс» Колесникова вилетів з Континентального кубку (відео)
    ХК «Донбас»
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    Ключовою стала поразка за булітами польській «Краковії»

    Хокейний клуб «Донбас», президентом якого є колишній віце-прем’єр Борис Колесников, програв польській «Краковії» за булітами в матчі третього раунду Континентального кубку IIHF – 1:2.

    Поразка сала ключовою в боротьбі за вихід у фінал. «Донбас» у підсумку фінішував третім у групі та припинив боротьбу в турнірі. У фінальний етап вийшли білоруський «Нєман» та «Краковія».

    «Донбас» 2013 року перемагав у Континентальному кубку.

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    хокей ХК Донбас
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