«Донбасс» Колесникова вилетів з Континентального кубку (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ХК «Донбас» XSport

Ключовою стала поразка за булітами польській «Краковії»

Хокейний клуб «Донбас», президентом якого є колишній віце-прем’єр Борис Колесников, програв польській «Краковії» за булітами в матчі третього раунду Континентального кубку IIHF – 1:2.

Поразка сала ключовою в боротьбі за вихід у фінал. «Донбас» у підсумку фінішував третім у групі та припинив боротьбу в турнірі. У фінальний етап вийшли білоруський «Нєман» та «Краковія».

«Донбас» 2013 року перемагав у Континентальному кубку.

Читайте також: Українські боксери здобули три золота на турнірі в Мінську