Українські боксери здобули три золота на турнірі в Мінську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці здобули сім нагород Федерація боксу України

Загалом наша команда виграла сім медалей

Національна збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на 17-му Міжнародному турнірі класу А - Меморіалі Віктора Лівенцева в Мінську.

За підсумковими результатами змагань наша команда здобула три золотих, дві срібних та дві бронзові медалі, що й дозволило нашим боксерам стати першими серед п’ятнадцяти країн, які брали участь у цьогорічному розіграші змагань.

Золото у своїх вагових категоріях здобули Ярослав Харциз (до 63 кг), Сергій Горсков (до 91 кг) і Цотне Роґава (понад 91 кг).

У фіналі поступилися Євген Барабанов (до 69 кг) та Роберт Мартон (до 91 кг). Треті місця посіли Дмитро Замотаєв (до 52 кг) і Валерій Харламов (до 81 кг).

Читайте також: Ломаченко розповів про реванш проти Орландо Салідо