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    Українські боксери здобули три золота на турнірі в Мінську

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    Українці здобули сім нагород - Українські боксери здобули три золота на турнірі в Мінську
    Українці здобули сім нагород
    Федерація боксу України

    Загалом наша команда виграла сім медалей

    Національна збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на 17-му Міжнародному турнірі класу А - Меморіалі Віктора Лівенцева в Мінську.

    За підсумковими результатами змагань наша команда здобула три золотих, дві срібних та дві бронзові медалі, що й дозволило нашим боксерам стати першими серед п’ятнадцяти країн, які брали участь у цьогорічному розіграші змагань.

    Золото у своїх вагових категоріях здобули Ярослав Харциз (до 63 кг), Сергій Горсков (до 91 кг) і Цотне Роґава (понад 91 кг).

    У фіналі поступилися Євген Барабанов (до 69 кг) та Роберт Мартон (до 91 кг). Треті місця посіли Дмитро Замотаєв (до 52 кг) і Валерій Харламов (до 81 кг).

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    бокс Дмитро Замотаєв Євген Барабанов Ярослав Харциз Леонід Лоївський Сергій Горсков Цотне Роґава Роберт Мартон Валерій Харламов
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