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    Допінг-тест американського баскетболіста вказав на вагітність

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    Ді Джей Купер - Допінг-тест американського баскетболіста вказав на вагітність
    Ді Джей Купер
    Parlons Basket

    Спортсмен намагався обдурити антидопінгових контролерів

    Американського баскетболіста Ді Джея Купера дискваліфіковано на два роки за порушення антидопінгових правил.

    Його проба вказала на вагітність спортсмена. У ході розслідування виявилося, що Купер підмінив аналіз, надавши сечу вагітної дружини, інформує RTV.

    Порушення сталося 2018 року, коли Купер намагався отримати право виступати за збірну Боснії та Герцеговини.

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    Термін покарання баскетболіста спливає 20 червня 2020 року.

    У Європі Купер виступав за грецький «Панатинаїкос» та російський «Єнісєй». Став срібним призером Ліги чемпіонів ФІБА 2018 року в складі «Монако».

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