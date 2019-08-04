Допінг-тест американського баскетболіста вказав на вагітність



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Ді Джей Купер Parlons Basket

Спортсмен намагався обдурити антидопінгових контролерів

Американського баскетболіста Ді Джея Купера дискваліфіковано на два роки за порушення антидопінгових правил.

Його проба вказала на вагітність спортсмена. У ході розслідування виявилося, що Купер підмінив аналіз, надавши сечу вагітної дружини, інформує RTV.

Порушення сталося 2018 року, коли Купер намагався отримати право виступати за збірну Боснії та Герцеговини.

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Термін покарання баскетболіста спливає 20 червня 2020 року.

У Європі Купер виступав за грецький «Панатинаїкос» та російський «Єнісєй». Став срібним призером Ліги чемпіонів ФІБА 2018 року в складі «Монако».