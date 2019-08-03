Клуб першої ліги може отримати технічну поразку через власну недолугу помилку



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«Авангард» може втратити з такими боями здобуте очко в матчі з «Прикарпаттям» Фіона Козак

Такі ляпи рідко трапляються навіть у нашому футболі

У матчі другого туру першої футбольної ліги України, в якому івано-франківське «Прикарпаття» розійшлося миром із краматорським «Авангардом», у складі гостей на останніх хвилинах гри відбулася заміна, в якій на поле під 97-м номером вийшов незаявлений гравець Владислав Савін.

Клуб з Івано-Франківська збирається оскаржити результат зустрічі і спробує домогтися технічної поразки для краматорців у зв'язку з цим епізодом.

Під час заміни видно, що на футболці виходить на поле гравця написана саме прізвище Савіна, якого немає в заявці.

Коментатор гри в Івано-Франківську Олександр Дем’янчук допустив, що замість автора гола Сеницького на поле вийшов під 27-м номером Таранда, але насправді на полі з'явився 97-й номер Савін (момент на 90 + 1 хвилині матчу на відео).

Наразі після двох турів «Прикарпаття» і «Авангард» мають по чотири очки.