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    Клуб першої ліги може отримати технічну поразку через власну недолугу помилку

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    &laquo;Авангард&raquo; може втратити з такими боями здобуте очко в матчі з&nbsp;&laquo;Прикарпаттям&raquo; - Клуб першої ліги може отримати технічну поразку через власну недолугу помилку
    «Авангард» може втратити з такими боями здобуте очко в матчі з «Прикарпаттям»
    Фіона Козак

    Такі ляпи рідко трапляються навіть у нашому футболі

    У матчі другого туру першої футбольної ліги України, в якому івано-франківське «Прикарпаття» розійшлося миром із краматорським «Авангардом», у складі гостей на останніх хвилинах гри відбулася заміна, в якій на поле під 97-м номером вийшов незаявлений гравець Владислав Савін.

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    Клуб з Івано-Франківська збирається оскаржити результат зустрічі і спробує домогтися технічної поразки для краматорців у зв'язку з цим епізодом.

    Під час заміни видно, що на футболці виходить на поле гравця написана саме прізвище Савіна, якого немає в заявці.

    Коментатор гри в Івано-Франківську Олександр Дем’янчук допустив, що замість автора гола Сеницького на поле вийшов під 27-м номером Таранда, але насправді на полі з'явився 97-й номер Савін (момент на 90 + 1 хвилині матчу на відео).

    Наразі після двох турів «Прикарпаття» і «Авангард» мають по чотири очки.

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