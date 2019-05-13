Друга ракетка України пограла у Римі суперниці, помітно нижчій у рейтингу

Ми звертаємося до Вас з почуттям глибокої тривоги те переживання за долю рідної команди. Уболівальники команди «Карпати» своєю масовістю, Великий теніс України Леся Цуренко провалилася на старті римського «Прем'єра»

Леся Цуренко припинила виступи в першому ж колі

26-та ракетка світу Леся Цуренко з України не змогла пробитися в друге коло турніру із серії Premier 5 в італійській столиці Римі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $3 452 538).

В 1/32 фіналу киянка поступилася 38-й тенісистці планети Юлії Путінцевій з Казахстану - 4:6, 2:6.

Матч тривав годину і 22 хвилини. Зауважимо, що це п'яте очне протистояння суперниць. З попередніх чотирьох Леся і Юлія вигравали по два рази.

В 1/16 фіналу Путінцева зіграє з другою сіяною турніру Петрою Квітовою з Чехії.

Додамо, що в Римі виступатиме ще дві українки. Даяна Ястремська завтра зіграє з іспанкою Карлою Суарес Наварро, а Еліна Світоліна розпочне виступи з другого кола. Її суперниця визначиться у протистоянні Вікторія Азаренко (Білорусь) - Чжан Шуай (Китай).