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    Друга ракетка України пограла у Римі суперниці, помітно нижчій у рейтингу

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    Леся Цуренко провалилася на старті римського &laquo;Прем'єра&raquo; <div class="text_exposed_show"> <p>Ми звертаємося до Вас з почуттям глибокої тривоги те переживання за долю рідної команди. Уболівальники команди &laquo;Карпати&raquo; своєю масовістю, - Друга ракетка України пограла у Римі суперниці, помітно нижчій у рейтингу
    Леся Цуренко провалилася на старті римського «Прем'єра»

    Ми звертаємося до Вас з почуттям глибокої тривоги те переживання за долю рідної команди. Уболівальники команди «Карпати» своєю масовістю,

    Великий теніс України

    Леся Цуренко припинила виступи в першому ж колі

    26-та ракетка світу Леся Цуренко з України не змогла пробитися в друге коло турніру із серії Premier 5 в італійській столиці Римі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $3 452 538).

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    В 1/32 фіналу киянка поступилася 38-й тенісистці планети Юлії Путінцевій з Казахстану - 4:6, 2:6.

    Матч тривав годину і 22 хвилини. Зауважимо, що це п'яте очне протистояння суперниць. З попередніх чотирьох Леся і Юлія вигравали по два рази.

    В 1/16 фіналу Путінцева зіграє з другою сіяною турніру Петрою Квітовою з Чехії.

    Додамо, що в Римі виступатиме ще дві українки. Даяна Ястремська завтра зіграє з іспанкою Карлою Суарес Наварро, а Еліна Світоліна розпочне виступи з другого кола. Її суперниця визначиться у протистоянні Вікторія Азаренко (Білорусь) - Чжан Шуай (Китай).

     Читайте також: Чотири з п’ятьох українок програли в першому колі тенісного турніру в Мадриді
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