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    Чотири з п’ятьох українок програли в першому колі тенісного турніру в Мадриді

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    Головний корт тенісного турніру WTA в Мадриді - Чотири з п’ятьох українок програли в першому колі тенісного турніру в Мадриді
    Головний корт тенісного турніру WTA в Мадриді
    wtatennis.com

    Боротьбу одразу на старті припинили Світоліна, Ястремська, Цуренко та Костюк

    Одразу чотири українські тенісистки припинили боротьбу на турнірі WTA серії Premiere в Мадриді після першого ж раунду змагань.

    Спочатку лідер жіночого тенісу України Еліна Світоліна поступилася Полін Пармент’є з Франції – 4:6, 6:7.

    Потім Даяна Ястремська програла Кароліні Плішковій з Чехії, яка посідає наразі 5-ту сходинку світового рейтингу WTA – 7:5, 6:7, 3:6.

    Леся Цуренко поступилася четвертій «ракетці» світу Анжелік Кербер з Німеччини – 3:6, 2:6. Німкеня до цього виграла всі три поєдинки з Цуренко.

    Марта Костюк поступилася Крістіні Плішковій з Чехії – 6:3, 3:6, 2:6.

    І лише Катерина Козлова переможно стартувала в Мадриді. У першому раунді вона перемогла китаянку Чжан Шуай – 6:3, 6:2. У другому раунді Козлова зіграє проти Кароліни Плішкової.

     Читайте також: Світоліна сенсаційно програла на старті турніру в Мадриді
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