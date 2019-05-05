Чотири з п’ятьох українок програли в першому колі тенісного турніру в Мадриді



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Головний корт тенісного турніру WTA в Мадриді wtatennis.com

Боротьбу одразу на старті припинили Світоліна, Ястремська, Цуренко та Костюк

Одразу чотири українські тенісистки припинили боротьбу на турнірі WTA серії Premiere в Мадриді після першого ж раунду змагань.

Спочатку лідер жіночого тенісу України Еліна Світоліна поступилася Полін Пармент’є з Франції – 4:6, 6:7.

Потім Даяна Ястремська програла Кароліні Плішковій з Чехії, яка посідає наразі 5-ту сходинку світового рейтингу WTA – 7:5, 6:7, 3:6.

Леся Цуренко поступилася четвертій «ракетці» світу Анжелік Кербер з Німеччини – 3:6, 2:6. Німкеня до цього виграла всі три поєдинки з Цуренко.

Марта Костюк поступилася Крістіні Плішковій з Чехії – 6:3, 3:6, 2:6.

І лише Катерина Козлова переможно стартувала в Мадриді. У першому раунді вона перемогла китаянку Чжан Шуай – 6:3, 6:2. У другому раунді Козлова зіграє проти Кароліни Плішкової.

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