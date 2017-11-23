Дует Назарова - Нікітін не увійшов до десятки на чемпіонаті Європи з фігурного катання
- Сьогодні, 16:27
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Українська танцювальна пара стала 11-ою у Москві
Український танцювальний дует Олександра Назарова - Максим Нікітін посіла 11-те місце після виконання короткої програми на чемпіонаті Європи, що завершився у Москві.
За свій короткий танець фігуристи отримали 63.20 балів, зовсім трохи не «дотягнувшись» до власного рекорду (63.86).
За техніку судді поставили українцям 32.40 балів, за компоненти – 30.80, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.
Друга українська танцювальна пара Дар’я Попова - Володимир Бєліков не змогла кваліфікуватися до довільної програми.
Дебютанти чемпіонату Європи, які лише нещодавно виступають на дорослому рівні, з результатом 46.68 посіли 22-е місце та вибули зі змагань.
За підсумками довільної програми Назарова та Нікітін не змогли увійти до десятки найсильніших на континенті у спортивних танцях на льоду – з результатом 156.35 балів вони посіли 11-те місце.
Загалом, вони успішно відкатали своїх «Піратів Карибського моря», отримавши досить високі оцінки. Але стовідсоткової реалізації усіх завдань у цьому прокаті не вийшло, у ньому були помилки, а наприкінці виступу дует дещо уповільнив темп. У підсумку довільний танець Назарової та Нікітіна судді оцінили у 93.15 балів, поставивши парі 46.38 за техніку та 46.77 за компоненти. З цим результатом фігуристи посіли у цій програмі 12-те місце.
На попередньому чемпіонаті Європи у чеській Остраві Олександра та Максим були дев’ятими.
Золоті медалі чемпіонату Європи, як і передбачалося, виграли французи Габріела Пападакіс і Гійом Сізерон.