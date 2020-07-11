Два хокеїсти відмовилися від участі у відновленому сезоні НХЛ через побоювання заразитися коронавірусом



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Свен Берчі вирішив не ризикувати здоров'ям Світлина - Eurosport

Тревіса Гемоніка підтримав Свен Берчі

Нападник «Ванкувер Кенакс» Свен Берчі відмовився брати участь у рестарті сезону НХЛ-2019/2020, повідомляє журналіст Рік Дгалівал у своєму Twitter. Він став другим хокеїстом в лізі, який офіційно зробив це.

Раніше від участі в розіграші Кубка Стенлі відмовився оборонець «Калґарі Флеймз» Тревіс Гемонік. Причина – побоювання інфікуватися Covid-19.

Регулярний чемпіонат НХЛ достроково завершений. У плей-оф зіграють 24 команди, які мають на момент зупинки регулярного чемпіонату найбільший відсоток перемог. Таким чином, у розіграш Кубка Стенлі не потрапили «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Вінґз», «Баффало Сейбрз», «Нью-Джерсі Девілз», «Лос-Анджелес Кінґз», «Сан-Хосе Шаркс» і «Анагайм Дакс».