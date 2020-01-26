«Швидко час злетів». Життєва історія легендарного футболіста Ростислава Поточняка
Видатний капітан «Карпат» і «Металіста» згадав «Главкому» про той футбол, від якого залишилися лише спогади
Нині, 26 січня, йому виповнюється 72. Його постава така ж кремезна, лише у погляді відчувається помітна зажура. Легендарний оборонець львівських «Карпат» і харківського «Металіста» Ростислав Поточняк пропонує пройтися вулицями Львова, які десятиліттями були для нього рідними.
«Ось, - показує на високий засклений балкон третього поверху будинку на вулиці Коперніка. – Вважайте, що я тут усе життя прожив. Три кімнати, стара, ще польська будівля. Нещодавно продав цю квартиру. Грошей вистачило, щоб купити житло доньці, дружині й собі. Тепер живу сам. Влітку, залишився на самоті і так погано стало, що думав, що вже помру. Серце схопило. Але якось видужав».
Власне, так непомітно Поточняк почав згадувати. Про найліпше в своєму житті. Про ті «Карпати», яких давно немає і, в світлі нинішніх подій навколо клубу, не відомо, чи будуть вони взагалі.
Пане Ростиславе, влітку виповнилося 50 років з тієї миті, як «Карпати» стали єдиним в історії совєцького і українського клубом нижчої ліги, який здобув Кубок країни. Перемога, яку львівські вболівальники згадують понині.
Правду кажучи, важко повірити, що вже півсторіччя минуло. Не хотілося б вірити. Швидко час злетів… Згадую ті події і здається, немов учора це було. Так, можна говорити, що нам у Кубку СССР-1969 пощастило з суперниками. Проте ми були дуже сильними і мали вийти в елітний дивізіон совєцького футболу ще у 1968-му, але програли в «фінальній кульці» свердловському «Уралмашу». Було прикро, бо програли не по грі.
Власне, перед сезоном-1969 перед нами стояло якраз завдання вийти у вищу лігу. Але сталося так, що перемагали від матчу до матчу в Кубку. Фарт був підвищений, бо більшість матчів того розіграшу провели вдома. Та ще й суперники були не грандами, хоча й серед них були вищолігові єреванський «Арарат» і одеський «Чорноморець». Вірменам узагалі поступалися в додатковий час 0:1, але вирвали перемогу 2:1.
Ми тоді вражали суперників шаленим темпом. Немов втілили у життя слова колишнього тренера «Карпат» Євгена Лемешка. Він говорив: «Не можеш грати, то хоч бігай». Ось ми й бігали, старалися. Хоча найважче, мабуть, було у чвертьфінальному матчі в Воронежі, проти місцевого «Труда». На ту мить гра у нас пропала, почали програвати в чемпіонаті. Суперники ж на попередній стадії перемогли московський «Спартак». За «Труд», до речі, в ті роки грало багато саме спартаківських вихованців – молодих і тих, що вже догравали. Видно, у них там був прямий рейс за відомим маршрутом «Москва – Воронеж». Тільки закінчення не пишіть (посміхається).
Але у Воронежі ми перемогли завдяки пенальті, який заробив Булгаков. Точніше, то воротар суперників зіграв недбало, вибіг з воріт і зачепив Володю. Суддя Баґдасаров з Ташкента вказав на позначку, а Гена Ліхачов не промахнувся. Правда, наприкінці гри узбек «виправився»: в ситуації, коли я прийняв м’яч у штрафному майданчику на груди, арбітр побачив гру рукою і призначив пенальті уже нам. Не знаю, як можна допомагати аж настільки явно. Та наш голкіпер Вітя Турпак мав хватку на одинадцятиметрові. Ось і удар екс-спартаківця Голодубова він потягнув.
Миколаївському «Суднобудівнику» у півфіналі ми у Львові при повному стадіоні надій не залишили. То була, без перебільшення, гра в одні ворота. Проте перед фіналом з ростовським СКА, який тоді теж грав у вищій лізі і вважався дуже сильною командою, шансів нам не давали. Та я й сам не сильно хвилювався. Думав, що нічого не станеться, якщо ми програємо. Мабуть, не один я такий був, а й решта хлопців.
Але сталося диво.
Ростовці вочевидь себе трохи переоцінили. У них тоді вистачало футболістів, які встигли пограти навіть у національній збірній СССР. Проскурін, Зінченко, Єськов, Сінау, Антоневич, воротар Кудасов – то були дуже серйозні футболісти. І попервах гра на користь СКА складалася: Зінченко метрів з 20-ти влучив у дальній кут. Можливо, в цій ситуації Турпак і міг врятувати. Але вже як є.
Однак той гол футболістів СКА трохи заколисав. А нас навпаки заспокоїв. Ще до перерви ледь не зрівняв рахунку Володя Данилюк. Але він після індивідуального проходу влучив у стійку. Проте у перерві тренери нас заспокоїли, сказали, що матч ще не програний. І справді, в середині другого тайму ми забили двічі. Спершу Янош Габовда після флангового навісу зачепив м’яч головою і Ліхачов пробив з лівого кута воротарського майданчика. Гена потім говорив, що воріт не бачив, влучив у дальній кут майже наосліп. А ще через чотири хвилини Габовда після флангового прострілу скинув на Булгакова, а Володя вдарив з близької відстані. Він мав чуття опинитися в потрібний час у потрібному місці, часто опинявся на таких позиціях, хоча грав у середині поля.
На порятунок СКА мав півтайму.
Дивом встояли, було дуже важко. Не було коли думати – дивилися то на поле, то на годинник. Але витримали. Журналісти мене любили питати, які були після фінального свистка відчуття. Подивіться, як збірна Бразилії у футболках «Шахтаря» перемагає у фіналі першоліговий «Інгулець» і тішиться здобуттю Кубка так, ніби то Ліга Європи. Не менше. То що про нас говорити? Були в безпам’ятстві.
Довго приходили до тями?
Як вам сказати? Львівське керівництво оцінило нашу перемогу доволі скромно. Навпаки налаштовували, щоб продовжували боротьбу за потрапляння у вищу лігу. Але для цього треба було перемагати ледь не у всіх матчах, які залишалися. Проте за один рік виграти все й одразу складно. Тому у вищу лігу вийшли за підсумками чемпіонату-1970. І в першому сезоні серед еліти мали найелементарніше завдання – не вилетіти. Ми знову гарно бігали, але бракувало майстерності. Як наслідок, 18 разів з 30-ти матчів зіграли внічию. Так, завдали першої в тому чемпіонаті поразки київському «Динамо». Але ж суті то не змінює, бо загалом перемог тоді в нас було найменше поміж усіх команд – п’ять.
Своєму приходу в «Карпати» ви як і ще півскладу команди, яка перемогла в Кубку, завдячуєте вище згадуваному тренерові Лемешку.
Я опинився в «Карпатах» ще наприкінці 1965-го, коли тренером був москвич Микола Дементьєв. Мені було лише 17, а загалом склад був аж занадто віковим. Тому перше, чим зайнявся Лемешко, очоливши «Карпати» в ході сезону-1966 – почав омолоджувати склад. Євген Пилипович привів чимало молодих футболістів – зі Львівщини і своїх знайомих з інших клубів. Тому правду кажуть, що в кубковому тріумфі більша частина якраз Лемешкової заслуги, хоча у команді його на той час уже й не було.
Був такий заступник директора заводу «Електрон» Олег Климов. Він почав вказувати Євгенові Пилиповичу, що той має робити. Мовляв, у Москві залишилося безробітними чимало сильних футболістів, було б непогано їх взяти. А Лемеха ж за словом у кишеню не ліз. «Знав, що ти дурень. Але не до такої ж міри», - сказав він Климову. Той не пробачив. Створив Євгенові Пилиповичу такі умови, що той сам пішов.
Власне, Василь Васильєв, який у 1968-му очолив «Карпати» замість Лемешка, теж працював гарно. Точніше, спочатку ми грали невиразно, а потім почали набирати обертів. З 44-х можливих набрали 39 очок. Одним словом, підстав розставатися з таким тренером теж не було. Але раз пішов і Васильєв, головним зробили ще одного колишнього помічника Ернеста Юста.
Ернест Ервінович – фаховий тренер, довго грав у київському «Динамо», оскільки його брат жив у Чехії, добре знав футбол Західної Європи. Юста вирізняло те, що в той час, коли всі тренери любили ганяти футболістів, він нас шкодував. Говорив, що сезон триває 11 місяців. П’ять з них організм витримує, а потім немає сил ноги тягати. Натомість Анатолій Полосін, яким керівництво заводу «Електрон» у 1972-му вирішило замінити Юста, навпаки ганяв нас до знемоги. З ним ми перестали працювати з м’ячем, тільки бігали.
Матчі проти румунського «Стяуа» в Кубку кубків згадуєте з розчаруванням?
Та чому? Все об’єктивно. Програли, бо нам забракло досвіду. Тренером «Стяуа» тоді був Штефан Ковач, який згодом кілька разів виграв з «Аяксом» Кубок чемпіонів. Румуни були сильні. А те, що я в кінцівці львівського матчу впав біля бровки, а румун Ґеорґе Тартару на швидкості втік і приніс «Стяуа» перемогу? Не знаю, що сталося: на рівному місці мені нога поїхала або ще щось. Але врахуйте, що промахнувся я на фланзі, а не по центру. Мене ще могли підстрахувати. Інша справа, що ніхто цього не зробив. Поряд не виявилося нікого. Звісно, картати себе можна до старості. Спогадами про те, що щось у своєму житті зробив не так. Звичайно, було неприємно. Та мені тоді було 22 роки, вся кар'єра попереду. Хвилювався, не обійшлося без безсонних ночей. Але що поробиш?
У Бухаресті ми зіграли 3:3, проте суперників трохи витягнув суддя – і пенальті призначив суперечливий, і взагалі нам грати не давав. На виїзді ми зіграли раціонально. Хоча й удома виглядали непогано. Правда, «з високим забралом». Досі впевнений, що «Стяуа» ми повинні були проходити. Але між «повинні» і «пройшли» - прірва. Хоча Ковач після львівського матчу говорив, що не пам’ятає, щоб ще якась команда грала на таких швидкостях. То ми їх на початку так заганяли. Та румуни вистояли, а потім поступово почали нас відтісняти. Шкода, що програли, бо в наступному раунді могли зіграти в Нідерландах з ПСВ.
За весь період виступів у «Карпатах» ви не спрацювалися тільки з одним тренером.
Валентина Бубукіна цікавило дозвілля. Він любив наголошувати, що є чемпіоном Європи. Можливо, Бубукін і справді знав футбол. Але ці знання треба вміти використати. На ділі цей тренер роззброїв команду – вигнав Ігоря Кульчицького, Петра Данильчука, Валерія Сирова, Богдана Грещака. А за що – то нехай вам Бодьо розкаже. Також Бубукін надумав собі, що йому в команді потрібен рудий. Дурість. Гравців він переставляв, крутив, щоразу доводилося грати на новій позиції. Зокрема мене перевів з центру оборони в середню лінію. То після того, як одного разу після травми виставив там хвилин на 20 і побачив, що я зробив дві-три вдалих передачі. Однак то було не моє, хоча на початку кар’єри я і в нападі, і в півобороні пограв. Та коли то було?
…Добре, що керівництво вистачило розуму прибрати Бубукіна і повернути Юста. Інакше вильоту не уникнули б. А Ернест Ервінович стабілізував ситуацію настільки, що в 1976-му ми навіть претендували на друге місце. І дивом його не посіли. Тоді проводилося два чемпіонати – весняний і осінній. Обидва рази «Карпати» залишилися четвертими. Поразка у Львові 0:3 «Зеніту» в останньому турі – найболючіший спогад моєї футбольної кар'єри. Після нічиї 0:0 у Москві з ЦСКА ми через непогоду два дні сиділи в аеропорту у Внуково. Потім добиралися до Львова поїздом. Мабуть, такий тривалий шлях додому позначився на нашій готовності. В такій ситуації потрібно було діяти прагматичніше. Ми ж, як казав Малофєєв, зіграли в «щирий футбол». І «щиро» програли.
Це був шоковий день, який понині не йде з моєї пам'яті. Пояснення тій поразці не знаходжу. Ми два тайми «сиділи» на воротах «Зеніту». І не забили жодного м'яча. У них – що не атака, то гол. Для Львова срібло чемпіонату СССР було б немов чемпіонський титул греків на Євро-2004 чи бронза турків на світовій першості 2002 року.
Власне, той результат став переломним моментом.
То ще у 1976-му звертали увагу, що наймолодшим у складі – мені і Левкові Броврському – по 28. Почали вимагати омолодження і з наступного сезону провели його найрадикальнішим методом. Таким, що «Карпати» при всій обдарованості молоді вибули з вищої ліги. Юст потім так і сказав: «Я завжди вирішував сам, а тут мене змусили».
Вас після 1976-го залишили. А напередодні сезону-1978 попросили піти зі Львова чи ви пішли самі?
Сказали: «Ми омолоджуємо команду». Мені, Ліхачову. У цю мить Володя Булгаков, який вже допомагав у «Металісті» Лемешку, сказав: «Треба поїхати на рік у Харків, допомогти вийти з другої ліги в першу». Погодився, а коли завдання виконали, з’явилося нове прохання – допомогти харків’янам втриматися у першій лізі.
Проте тим теж не завершилося. Харків поступово повертав футбольні позиції. Лемешко кликав мене у свій кабінет на стадіоні і просив побігати ще сезон: «Маємо завдання – вийти у вищу лігу». «Так не виконаємо», - кажу. «Ну й що? Наш уряд планів по заготівлі молока і м’яса ніколи не виконує», - віджартувався Пилипович. А я залишився. Вийшло, що поїхав на рік, а затримався на шість. Спочатку з Косолаповим у центрі оборони грав, потім з Каплуном, а закінчував з Камарзаєвим. Навіть вдруге у фіналі Кубка СССР виступив. Але, правда, там «Металіст» програв «Шахтареві». Причому єдиний гол Сергій Ященко забив рукою.
Ваша кар’єра розтягнулася до 35-ти років – для тих часів явище майже небачене.
Була нагода, то користався. Треба ж було гроші заробляти. Заощаджень, по суті, не було. Нинішніх футбольних зарплат – теж. Мені в Харкові було добре. Особливо з урахуванням, що чимало людей приїхало зі Львова – і Андрій Федецький, і Гена Ліхачов, і Ромко Хижак, потім ще й молоді.
Та й з Лемешком мені завжди було просто. Розсудлива людина. І тренуватися з ним мені було найцікавіше. В одну мить кажу Булгакову на базі у Високому: «Володю, не маю більше сили бігати». Той передав Лемесі. «Так нехай стоїть, я не його треную», - видав той. Жарти Пилиповича постійно підіймали тонус. Коли щось не вдавалося, міг сказати: «Ідіть, випийте по 50 грамів, може, гра з’явиться». То була людина не відірвана від життя.
Наскільки складно дався вам перехід від професійного футболу до повсякденного життя?
Після «Металіста» я ще два роки як граючий тренер працював у «Нафтовику» з Долини Івано-Франківської області. Рівень не той, але для перехідного періоду згодилося. Втім, в одну мить зрозумів, що пора осідати. Повернувся до Львова і почав працювати завучем у школі «Карпат». Потім мене повертали у відроджені «Карпати» як тренера. Може, працював би довше, але трохи здоров’я підкачало, з’явилися проблеми з серцем. Хоча в 1991-му насправді не стільки зі своєї волі пішов, скільки керівництво хотіло іншого тренера. Але я їм нічого не напсував – підготована мною команда під керівництвом колишнього мого помічника Степана Юрчишина посіла в другій лізі останнього чемпіонату СССР перше місце. Іншими словами, відірваним від футболу практично й не був. Хоча, звісно, нелегко мені зміни далися.
Чимало колишніх футболістів після завершення кар’єри запивали.
Я б не сказав, що теж був святий. Але загалом у руках себе тримав. Поки міг, працював з дітьми. А зараз – звичайний пенсіонер.
Іван Вербицький, «Главком»