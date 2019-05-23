Дві години марної боротьби: Стаховський не зіграє в основній сітці Roland Garros



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Цьогорічний відкритий чемпіонат Франції пройде без Сергія Стаховського Фото з соцмереж

Українець поступився у фіналі кваліфікації

111-й тенісист світу українець Сергій Стаховський не зусмів пробитися до основної сітки другого в році турніру із серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції.

У фіналі кваліфікації киянин поступився посередньому росіянину, 216-й ракетці світу Алєксєю Ватутіну - 4:6, 6:1, 3:6.

Матч тривав годину і 55 хвилин. Стаховський впевнено виграв другий сет, але в двох інших програвав по одній своїй подачі, а сам жодного брейка не зробив.

Цікаво, що Стаховський ліпше подавав: статистика за ейсами - 9:0. Проте подвійних помилок у нашого тенісиста теж більше - 4:2. Трохи менше в Сергія активно виграних розіграшів (20:22) і більше невимушених помилок (31:37).

Таким чином, цьогоріч в основній сітці чоловічого турніру Roland Garros не буде жодного українця.

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