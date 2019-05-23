  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дві години марної боротьби: Стаховський не зіграє в основній сітці Roland Garros

    • Розсилка
    Цьогорічний відкритий чемпіонат Франції пройде без Сергія Стаховського - Дві години марної боротьби: Стаховський не зіграє в основній сітці Roland Garros
    Цьогорічний відкритий чемпіонат Франції пройде без Сергія Стаховського
    Фото з соцмереж

    Українець поступився у фіналі кваліфікації

    111-й тенісист світу українець Сергій Стаховський не зусмів пробитися до основної сітки другого в році турніру із серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції.

    Читайте також

    У фіналі кваліфікації киянин поступився посередньому росіянину, 216-й ракетці світу Алєксєю Ватутіну - 4:6, 6:1, 3:6.

    Матч тривав годину і 55 хвилин. Стаховський впевнено виграв другий сет, але в двох інших програвав по одній своїй подачі, а сам жодного брейка не зробив.

    Цікаво, що Стаховський ліпше подавав: статистика за ейсами - 9:0. Проте подвійних помилок у нашого тенісиста теж більше - 4:2. Трохи менше в Сергія активно виграних розіграшів (20:22) і більше невимушених помилок (31:37).

    Таким чином, цьогоріч в основній сітці чоловічого турніру Roland Garros не буде жодного українця.

     Читайте також: Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Roland Garros
    Читайте також
    Сергій Стаховський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ