Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації Roland Garros



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Для потрапляння в основу найголовнішого ґрунтового турніру року Сергієві Стаховському треба перемогти росіянина Ватутіна Roland Garros

Щоб пробитися в основну сітку ґрунтового «Мейджора», українцеві залишилося виграти один матч

111-й на даний момент тенісист світу українець Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації другого в році турніру із серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції.

В другому колі кваліфікаційного раунду киянин впорався з білорусом Володимиром Ігнатиком (АТР №263) - 7:6(2), 6:4.

Матч тривав годину і 46 хвилин. Впродовж гри Стаховський відбирав подачі суперника тричі, Ігнатик відповів двома брейками. Ліпше наш тенісист подавав - шість ейсів проти одного. Також у Стаховського більше активно виграних м'ячів (43:24) і при цьому менше невимушених помилок (20:25).

У фіналі кваліфікації Стаховський зустрінеться з росіянином Алєксєєм Ватутіним (АТР №216), який у паралельному матчі здолав француза Юґо Ґастона. Майбутні суперники зустрінуться між собою вперше.

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