  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дві передачі-цукерочки від українця Малиновського принесли «Ґенку» 16-ту перемогу (відео)

    • Розсилка
    Руслан Малиновський демонструє, що таке бути диспетчером - Дві передачі-цукерочки від українця Малиновського принесли «Ґенку» 16-ту перемогу (відео)
    Руслан Малиновський демонструє, що таке бути диспетчером
    krcgenk.be

    Лідер бельгійського чемпіонату програвав, а два паси українця змінили хід подій

    Український хавбек бельгійського «Ґенка» Руслан Малиновський видав черговий прекрасний матч у Лізі Жупіле.

    У виїзній зустрічі 24-го туру з «Вааасланд-Бевереном» «Ґенк» швидко, вже на 11-й хвилині пропустив м’яч від чорногорського нападника суперників Александара Больєвіча.

    Зламати гру на свою користь лідерам вдалося лише після перерви. На 60-й хвилині навіс Малиновського з кутового головою замкнув танзанець Мбвана Самата.

    Переможний м’яч «Ґенк» забив на 83-й хвилині, коли витончений пас Руслана використав іспанець Алехандро Посуело.

    Беверен - Ґенк - 1:2. Дві передачі Малиновського

    Після цієї перемоги «Ґенк» у таблиці Ліги Жупіле зберіг дев’ятиочкову перевагу над головним переслідувачем «Антверпеном» і продовжує лідирувати.

    Між тим, грав вчора у бельгійському чемпіонаті й іще один українець. Андрій Бацула провів на лівому фланзі оборони «Кортрейка» усі 90 хвилин і допоміг команді перемогти вдома 2:1 «Льокерен».  Після цієї звитяги «Кортрейк» піднявся на дев’яте місце — 31 очко.

     Читати також: Дубль Романа Зозулі приніс «Альбасете» ефектну перемогу в іспанському чемпіонаті (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ