Дві передачі-цукерочки від українця Малиновського принесли «Ґенку» 16-ту перемогу (відео)



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Лідер бельгійського чемпіонату програвав, а два паси українця змінили хід подій

Український хавбек бельгійського «Ґенка» Руслан Малиновський видав черговий прекрасний матч у Лізі Жупіле.

У виїзній зустрічі 24-го туру з «Вааасланд-Бевереном» «Ґенк» швидко, вже на 11-й хвилині пропустив м’яч від чорногорського нападника суперників Александара Больєвіча.

Зламати гру на свою користь лідерам вдалося лише після перерви. На 60-й хвилині навіс Малиновського з кутового головою замкнув танзанець Мбвана Самата.

Переможний м’яч «Ґенк» забив на 83-й хвилині, коли витончений пас Руслана використав іспанець Алехандро Посуело.

Беверен - Ґенк - 1:2. Дві передачі Малиновського

Після цієї перемоги «Ґенк» у таблиці Ліги Жупіле зберіг дев’ятиочкову перевагу над головним переслідувачем «Антверпеном» і продовжує лідирувати.

Між тим, грав вчора у бельгійському чемпіонаті й іще один українець. Андрій Бацула провів на лівому фланзі оборони «Кортрейка» усі 90 хвилин і допоміг команді перемогти вдома 2:1 «Льокерен». Після цієї звитяги «Кортрейк» піднявся на дев’яте місце — 31 очко.