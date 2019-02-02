Дубль Романа Зозулі приніс «Альбасете» ефектну перемогу в іспанському чемпіонаті (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голи Роман Зозуля забив у фірмовому стилі albacetebalompie.es

Українець забив навіть тричі, але одного м’яча не зарахував арбітр

Український нападник Роман Зозуля провів два голи у матчі свого «Альбасете» у виїзному поєдинку проти «Кордоби» в рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги 2.

Гості швидко пропустили — на десятій хвилині м’яч з пенальті провів Міґель Де лос Куевас.

Відповісти Романові Зозулі вдалося доволі швидко, проте цей гол рефері не зарахував через дуже суперечливий офсайд. Потім, щоправда, арбітр «виправить» свою помилку, навпаки зафіксувавши взяття в ситуації, коли французький леґіонер «Альбасете» Жеремі Бела вразить ворота «Кордоби» вдруге. З очевидного положення «поза грою».

Втім, обидва зарахованих голи Зозулі, проведені у фірмовому для Романа стилі, в падінні головою, забиті чисто. Вони й принесли «Альбасете» перемогу 3:1, після якої клуб із 45-ма очками вийшов у лідери другого іспанського дивізіону.

Дубль Зозулі у матчі Кордоба - Альбасете



Загалом Зозуля забив уже сім голів у 20-ти матчах другого іспанського дивізіону.