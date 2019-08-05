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    Дві російські кікбоксерки загинули в окупованому Криму

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    Еліна Гісмєєва та&nbsp;Фатіма Жагупова - Дві російські кікбоксерки загинули в окупованому Криму
    Еліна Гісмєєва та Фатіма Жагупова
    Крым.Реалии

    Спортсменки втонули в Севастополі під час купання

    У окупованому Криму загинули дві російські кікбоксерки: чемпіонка світу Фатіма Жагупова та віце-чемпіонка світу Еліна Гісмєєва.

    Вони потонули під час купання в Севастополі, інформує Kerch.Fm.

    У день загибелі спортсменки мали повертатися з тренувальних зборів назад до Росії.

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    Нагадаємо, у червні за нез’ясованих обставин у окупованому РФ українському Криму загинув 17-річний російський біатлоніст Артємій Хасанкаєв.

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