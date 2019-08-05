Дві російські кікбоксерки загинули в окупованому Криму
Еліна Гісмєєва та Фатіма Жагупова
Крым.Реалии
Спортсменки втонули в Севастополі під час купання
У окупованому Криму загинули дві російські кікбоксерки: чемпіонка світу Фатіма Жагупова та віце-чемпіонка світу Еліна Гісмєєва.
Вони потонули під час купання в Севастополі, інформує Kerch.Fm.
У день загибелі спортсменки мали повертатися з тренувальних зборів назад до Росії.
Нагадаємо, у червні за нез’ясованих обставин у окупованому РФ українському Криму загинув 17-річний російський біатлоніст Артємій Хасанкаєв.