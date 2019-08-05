Дві російські кікбоксерки загинули в окупованому Криму



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Еліна Гісмєєва та Фатіма Жагупова Крым.Реалии

Спортсменки втонули в Севастополі під час купання

У окупованому Криму загинули дві російські кікбоксерки: чемпіонка світу Фатіма Жагупова та віце-чемпіонка світу Еліна Гісмєєва.

Вони потонули під час купання в Севастополі, інформує Kerch.Fm.

У день загибелі спортсменки мали повертатися з тренувальних зборів назад до Росії.

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Нагадаємо, у червні за нез’ясованих обставин у окупованому РФ українському Криму загинув 17-річний російський біатлоніст Артємій Хасанкаєв.