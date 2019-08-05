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    Шістьох українських арбітрів та одного футболіста покарано за договірні матчі

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    Будинок футболу - Шістьох українських арбітрів та одного футболіста покарано за договірні матчі
    Будинок футболу
    ffu.ua

    Порушники отримали не більше п’яти років дискваліфікації

    Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав шістьох арбітрів та одного футболіста за причетність до договірних матчів.

    Футбольний суддя Юрій Вишневський та гравець команди «Балкан» Олександр Райчев отримали по два роки дискваліфікації. Суддів Дмитра Сміляка та Дмитро Денисюк дискваліфіковано на рік.

    Арбітри першої ліги Віталій Арановський, В’ячеслав Молотокас та Юрій Буренко раніше вже отримали по п’ять років дискваліфікації.

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    Також усіх порушників умовно відсторонено від будь-якої футбольної діяльності на два роки.

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