Дві українських тенісистки успішно стартували на турнірі в Польщі



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Марта Костюк віддала суперниці лише два гейми Великий теніс України

Марта Костюк і Ангеліна Калініна намагаються поліпшити рейтинг, поки топ-тенісистки визначають найсильнішу на Roland Garros

Дві талановитих українки успішно стартували на турнірі із серії ITF у польській Торуні.

206-та ракетка світу Марта Костюк в матчі першого кола проти іспанки Нурії Паррісас-Діас (WTA №253) втратила всього два гейми - 6:2, 6:0. Далі на українку очікує зустріч з п'ятою сіяною Робін Андерсон з США або аргентинкою Паулою Ормаечеа.

Ангеліна Калініна (WTA №151), посіяна на турнірі під третім номером, також впевнено обіграла володарку wild card Анну Гертель із Польщі - 6:1, 6:2.

У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Ольга Саєс-Ларра (Іспанія) - Кароліна Меліґені Родріґес Алвес (Бразилія).

Завтра у боротьбу в Торуні вступить ще одна українка. Катерина Завацька зіграє з румункою Іриною-Марією Барою.