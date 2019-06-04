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    Дві українських тенісистки успішно стартували на турнірі в Польщі

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    Марта Костюк віддала суперниці лише два гейми - Дві українських тенісистки успішно стартували на турнірі в Польщі
    Марта Костюк віддала суперниці лише два гейми
    Великий теніс України

    Марта Костюк і Ангеліна Калініна намагаються поліпшити рейтинг, поки топ-тенісистки визначають найсильнішу на Roland Garros

    Дві талановитих українки успішно стартували на турнірі із серії ITF у польській Торуні.

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    206-та ракетка світу Марта Костюк в матчі першого кола проти іспанки Нурії Паррісас-Діас (WTA №253) втратила всього два гейми - 6:2, 6:0. Далі на українку очікує зустріч з п'ятою сіяною Робін Андерсон з США або аргентинкою Паулою Ормаечеа.

    Ангеліна Калініна (WTA №151), посіяна на турнірі під третім номером, також впевнено обіграла володарку wild card Анну Гертель із Польщі - 6:1, 6:2.

    У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Ольга Саєс-Ларра (Іспанія) - Кароліна Меліґені Родріґес Алвес (Бразилія).

    Завтра у боротьбу в Торуні вступить ще одна українка. Катерина Завацька зіграє з румункою Іриною-Марією Барою.

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