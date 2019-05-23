16-річна Марта Костюк попсувала нерви екс-представниці першої десятки



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Марта Костюк достойно протистояла досвідченій суперниці Великий теніс України

Найобдарованіша українська тенісистка мала всі шанси здолати Каролін Ґарсію

264-та наразі ракетка світу, 16-річна українка Марта Костюк не змогла пробитися до півфіналу на турнірі із серії International у французькому Страсбурі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $250 000).

В першому у кар'єрі чвертьфіналі на турнірах WTA Марта поступилася 24-й на наш час, а донедавна шостій тенісистці світу Каролін Ґарсії із Франції - 6:3, 3:6, 2:6.

Матч тривав годину і 20 хвилин. Костюк впевнено виграла перший сет і вела 3:1 у другому. Втім, потім стався провал у вигляді дев'яти поспіль програних геймів. Повернутися до боротьби марті вдалося лише за рахунку 0:4, коли шанси вже були втраченими.

Так чи інакше, завдяки виходу у чвертьфінал Марта з наступного тижня підійметься в рейтингу на 59 позицій і стане 205-ю.

Каролін Ґарсія у півфіналі зустрінеться зі своєю співвітчизницею Хло Паке (WTA №223), котра сьогодні несподівано перемогла австралійку Дарію Гаврилову (WTA №63).

В іншому півфіналі турніру в Страсбурі гратиме українка Даяна Ястремська, котра сьогодні перемогла француженку Фіону Ферро. Вона зустрінеться з переможницею пари Франческа Ді Лоренцо (США, WTA №155) - Джулія Ґатто-Монтіконе (Італія, WTA №167).

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