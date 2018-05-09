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    Двоє гравців «Динамо» відновилися після травм і вийдуть проти «Шахтаря»

    Обидва футболісти пропустили останній матч УПЛ з «Маріуполем»
    Півзахисники «Динамо» Денис Гармаш і Віталій Буяльський прибули на фінальний матч Кубка України проти «Шахтаря». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Обидва футболісти пропустили останній матч УПЛ з «Маріуполем» (1:1) через пошкодження. Буяльський не грав через забій литкового м'яза, тоді як у Гармаша
    • Сьогодні, 13:25
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    Денис Гармаш і Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо
    Денис Гармаш і Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо

    Обидва футболісти пропустили останній матч УПЛ з «Маріуполем»

    Півзахисники «Динамо» Денис Гармаш і Віталій Буяльський прибули на фінальний матч Кубка України проти «Шахтаря».

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Обидва футболісти пропустили останній матч УПЛ з «Маріуполем» (1:1) через пошкодження. Буяльський не грав через забій литкового м'яза, тоді як у Гармаша виявили м'язову травму.

    Тренерський штаб киян на чолі з Олександром Хацкевичем може розраховувати на гравців. З командою в Дніпро прибув і капітан Сергій Сидорчук, який хоч і виявився в заявці на поєдинок з «Маріуполем», однак участі в ньому не брав.

    У поточному розіграші УПЛ Денис Гармаш зіграв 24 матчі і забив 3 м’ячі, а Віталій Буяльський провів 25 ігор і забив 4 м'ячі.

    Нагадаємо, матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться у середу, 9 травня, у Дніпрі. Початок - о 20:30.

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