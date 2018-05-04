Динамо в Києві сенсаційно втратило очки у матчі з «Маріуполем»

«Шахтар» випереджає столичний клуб на два очки, а також має матч у запасі

У п'ятницю, 4-го травня, стартував 30-й тур Прем'єр-ліги України з футболу. Відкривав програму туру матч «Динамо» - «Маріуполь», який доволі сенсаційно завершився з рахунком 1:1. Рахунок в матчі на 15-й хвилині відкрив форвард «Маріуполя» Андрій Борячук. Кияни змогли відігратися лише у другому таймі,



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У складі киян відзначився Циганков. Фото: ФК Динамо

«Шахтар» випереджає столичний клуб на два очки, а також має матч у запасі

У п'ятницю, 4-го травня, стартував 30-й тур Прем'єр-ліги України з футболу.

Відкривав програму туру матч «Динамо» - «Маріуполь», який доволі сенсаційно завершився з рахунком 1:1.

Рахунок в матчі на 15-й хвилині відкрив форвард «Маріуполя» Андрій Борячук.

Кияни змогли відігратися лише у другому таймі, коли Віктор Циганков на 55-й хвилині забив з пенальті.

Більше рахунок у матчі не змінювався, хоча під завершення гри близьким до того, щоб вирвати перемогу, були якраз гості.

Після цього матчу «Шахтар» випереджає столичний клуб на два очки, також у підопічних Фонсеки матч в запасі, який вони зіграють 5-го травня проти «Зорі».

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 30-го туру

«Динамо» - «Маріуполь» 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Борячук (15), 1:1 - Циганков (55, пен)

«Динамо»: Бойко, Шабанов, Бурда, Піварич, Кендзьора, Циганков, Шепєлєв (Мбокані, 46), Ротань, Шапаренко, Бєсєдін, Гонсалес (Вербич, 46)

«Маріуполь»: Гальчук, Биков, Демірі, Яворський, Тищенко, Дедечко, Піхальонок (Ігнатенко, 65), Тотовіцький, Мишньов (Болбат, 86), Білий, Борячук (Чурко, 90)

Попередження: Бєсєдін (20), Мишньов (49), Борячук (52), Дедечко (56), Болбат (90)