Динамо в Києві сенсаційно втратило очки у матчі з «Маріуполем»
- Сьогодні, 20:53
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«Шахтар» випереджає столичний клуб на два очки, а також має матч у запасі
У п'ятницю, 4-го травня, стартував 30-й тур Прем'єр-ліги України з футболу.
Відкривав програму туру матч «Динамо» - «Маріуполь», який доволі сенсаційно завершився з рахунком 1:1.
Рахунок в матчі на 15-й хвилині відкрив форвард «Маріуполя» Андрій Борячук.
Кияни змогли відігратися лише у другому таймі, коли Віктор Циганков на 55-й хвилині забив з пенальті.
Більше рахунок у матчі не змінювався, хоча під завершення гри близьким до того, щоб вирвати перемогу, були якраз гості.
Після цього матчу «Шахтар» випереджає столичний клуб на два очки, також у підопічних Фонсеки матч в запасі, який вони зіграють 5-го травня проти «Зорі».
Прем'єр-ліга України з футболу
Матч 30-го туру
«Динамо» - «Маріуполь» 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - Борячук (15), 1:1 - Циганков (55, пен)
«Динамо»: Бойко, Шабанов, Бурда, Піварич, Кендзьора, Циганков, Шепєлєв (Мбокані, 46), Ротань, Шапаренко, Бєсєдін, Гонсалес (Вербич, 46)
«Маріуполь»: Гальчук, Биков, Демірі, Яворський, Тищенко, Дедечко, Піхальонок (Ігнатенко, 65), Тотовіцький, Мишньов (Болбат, 86), Білий, Борячук (Чурко, 90)
Попередження: Бєсєдін (20), Мишньов (49), Борячук (52), Дедечко (56), Болбат (90)