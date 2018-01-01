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    Перехід захисника «Динамо» в «Маккабі» Тель-Авів зірвався через агентів

    25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений в переході
    Захисник «Динамо» Александар Пантич не перейде в «Маккабі» Тель-Авів. Про це повідомляє isport.co.il. Пантич успішно пройшов медогляд, але під час переговорів відбулася суперечка між двома агентами, які не змогли поділити комісійні від угоди. В результаті 25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений
    • Сьогодні, 21:36
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    Александар Пантич. Фото: ФК Динамо
    Александар Пантич. Фото: ФК Динамо

    25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений в переході

    Захисник «Динамо» Александар Пантич не перейде в «Маккабі» Тель-Авів.

    Про це повідомляє isport.co.il.

    Пантич успішно пройшов медогляд, але під час переговорів відбулася суперечка між двома агентами, які не змогли поділити комісійні від угоди.

    В результаті 25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений в переході.

    Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ.

    Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.

    25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

    Раніше «Динамо» підписало іншого центрального захисника - 28-річного перуанського футболіста Карлоса Самбрано.

    Джерело: ua.tribuna.com

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