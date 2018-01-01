Перехід захисника «Динамо» в «Маккабі» Тель-Авів зірвався через агентів

25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений в переході

Захисник «Динамо» Александар Пантич не перейде в «Маккабі» Тель-Авів. Про це повідомляє isport.co.il. Пантич успішно пройшов медогляд, але під час переговорів відбулася суперечка між двома агентами, які не змогли поділити комісійні від угоди. В результаті 25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений



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Александар Пантич. Фото: ФК Динамо

25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений в переході

Захисник «Динамо» Александар Пантич не перейде в «Маккабі» Тель-Авів.

Про це повідомляє isport.co.il.

Пантич успішно пройшов медогляд, але під час переговорів відбулася суперечка між двома агентами, які не змогли поділити комісійні від угоди.

В результаті 25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений в переході.

Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ.

Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.

25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

Раніше «Динамо» підписало іншого центрального захисника - 28-річного перуанського футболіста Карлоса Самбрано.

Джерело: ua.tribuna.com