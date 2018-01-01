Перехід захисника «Динамо» в «Маккабі» Тель-Авів зірвався через агентів
- Сьогодні, 21:36
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25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений в переході
Захисник «Динамо» Александар Пантич не перейде в «Маккабі» Тель-Авів.
Про це повідомляє isport.co.il.
Пантич успішно пройшов медогляд, але під час переговорів відбулася суперечка між двома агентами, які не змогли поділити комісійні від угоди.
В результаті 25-річний захисник перервав переговори і заявив, що не зацікавлений в переході.
Раніше Пантичем цікавилися клуби серії А «Кротоне» і СПАЛ.
Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.
25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.
Раніше «Динамо» підписало іншого центрального захисника - 28-річного перуанського футболіста Карлоса Самбрано.
Джерело: ua.tribuna.com