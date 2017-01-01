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    Двоє українців здобули срібло Кубка світу зі спортивної гімнастики

    Це вже друга і третя медаль для України на цих змаганнях
    Українські спортсмени Ігор Радівілов і Олег Верняєв стали срібними призерами етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики. Як повідомляє Національний олімпійський комітет на своїй сторінці в Facebook, Радівілов і Верняєв завоювали срібні медалі в опорному стрибку і вправах на брусах, відповідно. Радівілов - бронзовий призер Олімпійських ігор
    • Вчора, 21:45
    • Розсилка

    Це вже друга і третя медаль для України на цих змаганнях

    Українські спортсмени Ігор Радівілов і Олег Верняєв стали срібними призерами етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики.

    Як повідомляє Національний олімпійський комітет на своїй сторінці в Facebook, Радівілов і Верняєв завоювали срібні медалі в опорному стрибку і вправах на брусах, відповідно.

    Радівілов - бронзовий призер Олімпійських ігор 2012, чемпіон Європи у вправах на кільцях 2013 року. На його честь названо опорний стрибок «The Radivilov».

    Олег Верняєв - олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор 2016, чемпіон світу зі спортивної гімнастики. Також він є учасником Олімпійських ігор 2012.

    Нагадаємо, що у суботу, 25 листопада, Радівілов переміг на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправах на кільцях.

    Олег Верняєв спортивна гімнастика
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