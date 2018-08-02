Двоє українських боксерів проведуть поєдинки 18 серпня у США



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Любомир Пінчук

У ринг вийдуть Любомир Пінчук та Олег Довгун

22-річний український важковаговик Любомир Пінчук побореться за перший титул у професіональній кар'єрі.

Українець (5-1, 4 КО) вийде на бій у США 18 серпня, інформує Luckypunch.net.

Уродженець Львова у Піттсбурзі, штат Пенсильванія, битиметься з 27-річним американцем Ламоном Каперсом (9-12-4, 1 КО) за вакантний пояс чемпіона США за версією Американської боксерської Федерації

Бій Пінчук – Каперс стане головним у вечорі боксу на арені Priory Grand Hall.

У третьому бою цього вечора боксуватиме ще один представник України – уродженець Стебника, представник другої напівлегкої ваги Олег Довгун (5-0, 2 КО).

Його суперник стане відомий найближчим часом.

Любомир Пінчук усі свої поєдинки провів на території Сполучених Штатів Америки.

Єдиної поразки він зазнав від учасника Олімпійських ігор-2016 у Ріо Кеннеді Катенде з Уганди.