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    Двоє українських боксерів зазнали поразок на чемпіонаті світу серед молоді

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    Двоє українських боксерів зазнали поразок на чемпіонаті світу серед молоді

    Не обійшлося без втрат у перший змагальний день

    На чемпіонаті світу з боксу серед молоді, який проходить у Будапешті, збірні команди України зазнали перших втрат.

    За результатами поєдинків стартового дня змагань, не вдалося вийти до наступного кола змагань двом представникам України, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    У межах першого кола змагань боротьбу на світовій першості припинили Юрій Томюк (вагова категорія 52 кг) та Олена Крисюк (вагова категорія 69 кг).

    У середу, 22 серпня, у межах другого змагального дня молодіжного чемпіонату світу у ринг мали вийти чотири представники збірної України.

    А саме – Максим Молодан, Віталій Стальченко, Олена Іванісова, Анастасія Лісінська.

    Нагадаємо, українка Кароліна Махно гарантувала собі медаль чемпіонату світу з боксу серед молоді.

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