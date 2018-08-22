Українка Махно гарантувала собі медаль чемпіонату світу з боксу серед молоді



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Фото ФБУ

Кароліна вийшла у півфінал

За результатами поєдинків стартового дня чемпіонату світу з боксу серед молоді, який проходить у Будапешті, національна збірна України здобула одну перемогу.

Її автором стала лідер команди у вазі до 81 кг – Кароліна Махно, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

У поєдинку за вихід до півфіналу чемпіонату світу спортсменка перемогла представницю Угорщини Барбару Сінтай.

Причому українка це зробила у напрочуд яскравій і безкомпромісній манері, здолавши свою суперницю достроково вже у першому раунді.

Таким чином, Кароліна Махно виходить до півфіналу чемпіонату світу, де зустрінеться з представницею Казахстану Гюзал Садіковою.

Також українка гарантувала собі потрапляння до медального заліку змагань.

Раніше стало відомо, що було оголошено склад молодіжної жіночої збірної України з боксу на чемпіонат світу.