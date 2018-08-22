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    Українка Махно гарантувала собі медаль чемпіонату світу з боксу серед молоді

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    Фото ФБУ - Українка Махно гарантувала собі медаль чемпіонату світу з боксу серед молоді
    Фото ФБУ

    Кароліна вийшла у півфінал

    За результатами поєдинків стартового дня чемпіонату світу з боксу серед молоді, який проходить у Будапешті, національна збірна України здобула одну перемогу.

    Її автором стала лідер команди у вазі до 81 кг – Кароліна Махно, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    У поєдинку за вихід до півфіналу чемпіонату світу спортсменка перемогла представницю Угорщини Барбару Сінтай.

    Причому українка це зробила у напрочуд яскравій і безкомпромісній манері, здолавши свою суперницю достроково вже у першому раунді.

    Таким чином, Кароліна Махно виходить до півфіналу чемпіонату світу, де зустрінеться з представницею Казахстану Гюзал Садіковою.

    Також українка гарантувала собі потрапляння до медального заліку змагань.

    Раніше стало відомо, що було оголошено склад молодіжної жіночої збірної України з боксу на чемпіонат світу.

    чемпіонат світу бокс Збірна України
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