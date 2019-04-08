Двоє українських шахістів стали призерами німецької Бундесліги
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Руслан Пономарьов доповнив колекцію титулів
Шахи України
Руслан Пономарьов і Олександр Моїсеєнко представляють клуб «Гоффенгайм»
Українські шахісти Олександр Моїсеєнко та Руслан Пономарьов стали срібними призерами німецької Бундесліги-2018/2019 у складі клубу «Гоффенгайм».
Протягом сезону українці зіграли за команду по дев'ять партій: Моїсеєнко набрав 5 очок, а Пономарьов - 6,5. Тобто, наші шахісти зробили вагомий внесок у срібло «Гоффенгайму».
Трохи раніше харківські гросмейстери Павло Ельянов і Олександр Моїсеєнко виграли золоті медалі клубного чемпіонату Ізраїлю у складі команди «Ашдод».