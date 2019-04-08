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    Новини

    Двоє українських шахістів стали призерами німецької Бундесліги

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    Руслан Пономарьов доповнив колекцію титулів - Двоє українських шахістів стали призерами німецької Бундесліги
    Руслан Пономарьов доповнив колекцію титулів
    Шахи України

    Руслан Пономарьов і Олександр Моїсеєнко представляють клуб «Гоффенгайм»

    Українські шахісти Олександр Моїсеєнко та Руслан Пономарьов стали срібними призерами німецької Бундесліги-2018/2019 у складі клубу «Гоффенгайм».

    Протягом сезону українці зіграли за команду по дев'ять партій: Моїсеєнко набрав 5 очок, а Пономарьов - 6,5. Тобто, наші шахісти зробили вагомий внесок у срібло «Гоффенгайму».

    Трохи раніше харківські гросмейстери Павло Ельянов і Олександр Моїсеєнко виграли золоті медалі клубного чемпіонату Ізраїлю у складі команди «Ашдод».

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    шахи Руслан Пономарьов Павло Ельянов Олександр Моїсеєнко
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