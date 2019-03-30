Євро-2019 з шахів: золото їде в РФ, українці провалили кінцівку



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Владислав Артем'єв вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи з шахів Chess.com

Нашим гросмейстерам забракло сил, щоб провести на одному рівні весь турнір

У Скоп’є (Македонія) завершився 20-й особистий чемпіонат Європи з шахів.

Чемпіоном континенту став 21-річний росіянин Владислав Артем’єв, котрий набрав 8,5 очка з 11-ти можливих. Стільки ж – у шведа Нільса Ґраделіуса, але він програв росіянину за додатковими показниками. Бронзу здобув поляк Каспер Пйорун – 8 очок.

Серед українців найліпше виступив 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов, у якого 7,5 очок. У заключному турі Руслан зіграв чорними внічию з росіянином Андрєєм Єсипенком і посів підсумкове 25-те місце.

Так само по 7,5 пункта набрали Юрій Кузубов і Андрій Волокітін. У них – 30-те і 35-те місця відповідно.

Антон Коробов з сімома очками 38-й. Олександр Моїсеєнко – 43-й, Володимир Онищук – 50-й, Віктор Матвіїшен – 58-й. У них теж по сім пунктів.

Віталій Сивук посів 88-ме місце, Кирило Шевченко – 91-ше, Павло Ельянов – 108-ме. Усі вони набрали по 6,5 очок.

Петро Голубка з шістьма очками 113-й. Валерій Невєров – 167-й, Сергій Павлов – 170-й, Еміль Мірзоєв – 186-й, Юлія Осьмак – 191-ша. У них – по 5,5 очка.

Найгірше серед українців виступили Костянтин Борсук (215-те місце, 5 очок) і Юрій Крикун (259-те, 4,5 очка). Всього в чемпіонаті виступав 361 шахіст.

Особисті чемпіонати Європи з шахів проводяться з 2000 року. Двічі переможцями ставали українці: Василь Іванчук переміг в Анталії-2004, Олександр Моїсеєнко – в Леґніці-2013. Срібними призерами Євро ставали Руслан Пономарьов (2001) і той же Іванчук (2006).

Цікаво, що усі 20 разів чемпіонами континенту ставали різні шахісти. Жоден з чемпіонів не зумів свого досягнення повторити.