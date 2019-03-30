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    Євро-2019 з шахів: золото їде в РФ, українці провалили кінцівку

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    Владислав Артем'єв вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи з шахів - Євро-2019 з шахів: золото їде в РФ, українці провалили кінцівку
    Владислав Артем'єв вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи з шахів
    Chess.com

    Нашим гросмейстерам забракло сил, щоб провести на одному рівні весь турнір

    У Скоп’є (Македонія) завершився 20-й особистий чемпіонат Європи з шахів.

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    Чемпіоном континенту став 21-річний росіянин Владислав Артем’єв, котрий набрав 8,5 очка з 11-ти можливих. Стільки ж – у шведа Нільса Ґраделіуса, але він програв росіянину за додатковими показниками. Бронзу здобув поляк Каспер Пйорун – 8 очок.

    Серед українців найліпше виступив 16-й чемпіон світу Руслан Пономарьов, у якого 7,5 очок. У заключному турі Руслан зіграв чорними внічию з росіянином Андрєєм Єсипенком і посів підсумкове 25-те місце.

    Так само по 7,5 пункта набрали Юрій Кузубов і Андрій Волокітін. У них – 30-те і 35-те місця відповідно.

    Антон Коробов з сімома очками 38-й. Олександр Моїсеєнко – 43-й, Володимир Онищук – 50-й, Віктор Матвіїшен – 58-й. У них теж по сім пунктів.

    Віталій Сивук посів 88-ме місце, Кирило Шевченко – 91-ше, Павло Ельянов – 108-ме. Усі вони набрали по 6,5 очок.

    Петро Голубка з шістьма очками 113-й. Валерій Невєров – 167-й, Сергій Павлов – 170-й, Еміль Мірзоєв – 186-й, Юлія Осьмак – 191-ша. У них – по 5,5 очка.

    Найгірше серед українців виступили Костянтин Борсук (215-те місце, 5 очок) і Юрій Крикун (259-те, 4,5 очка). Всього в чемпіонаті виступав 361 шахіст.

    Особисті чемпіонати Європи з шахів проводяться з 2000 року. Двічі переможцями ставали українці: Василь Іванчук переміг в Анталії-2004, Олександр Моїсеєнко – в Леґніці-2013. Срібними призерами Євро ставали Руслан Пономарьов (2001) і той же Іванчук (2006).

    Цікаво, що усі 20 разів чемпіонами континенту ставали різні шахісти. Жоден з чемпіонів не зумів свого досягнення повторити.

     Читайте також: Провал: українські шахісти втратили шанси на медалі чемпіонату Європи
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    шахи Руслан Пономарьов Антон Коробов Андрій Волокітін Сергій Павлов Павло Ельянов Еміль Мірзоєв Володимир Онищук Віталій Сивук Юрій Крикун Кирило Шевченко Костянтин Борсук Юлія Осьмак Юрій Кузубов Валерій Невєров Віктор Матвіїшен Петро Голубка Олександр Моїсеєнко Каспер Пйорун
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