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    Джерело: Суркіси готові продати ФК «Динамо»

    • Сьогодні, 17:52
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    Повідомляється про інтерес з боку китайських інвесторів

    Власники київського «Динамо» Ігор і Григорій Суркіси готові продати клуб.

    Про це заявив ведучий шоу «Татотаке» Костянтин Андріюк.

    Він зауважив, що Суркіси могли двічі продати клуб за останні півроку.

    Першими потенційними покупцями є китайська група, яка раніше придбала «Мілан».

    Журналіст додав, що Сільвіо Берлусконі, який був президентом італійського клубу до 2017 року, товаришує з Суркісами ще з часів переходу в цей клуб Андрія Шевченка.

    Китайці вже нібито приїжджали на базу «Динамо», оглядали її і обговорювали можливість придбання, але детальної інформації наразі немає.

    Хто є другим потенційним покупцем, Андріюк не назвав, бо не знає.

    Нагадаємо, «Динамо» запросило на роботу колишнього селекціонера «Металіста» та «Дніпра».

    Після цього була інформація, що Красніков замінить у «Динамо» Олексія Михайличенка та влаштує кадрову чистку.

    Григорій Суркіс НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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