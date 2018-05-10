Джерело: Суркіси готові продати ФК «Динамо»
- Сьогодні, 17:52
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Повідомляється про інтерес з боку китайських інвесторів
Власники київського «Динамо» Ігор і Григорій Суркіси готові продати клуб.
Про це заявив ведучий шоу «Татотаке» Костянтин Андріюк.
Він зауважив, що Суркіси могли двічі продати клуб за останні півроку.
Першими потенційними покупцями є китайська група, яка раніше придбала «Мілан».
Журналіст додав, що Сільвіо Берлусконі, який був президентом італійського клубу до 2017 року, товаришує з Суркісами ще з часів переходу в цей клуб Андрія Шевченка.
Китайці вже нібито приїжджали на базу «Динамо», оглядали її і обговорювали можливість придбання, але детальної інформації наразі немає.
Хто є другим потенційним покупцем, Андріюк не назвав, бо не знає.
Нагадаємо, «Динамо» запросило на роботу колишнього селекціонера «Металіста» та «Дніпра».
Після цього була інформація, що Красніков замінить у «Динамо» Олексія Михайличенка та влаштує кадрову чистку.