Джима вийшла на другу сходинку загального заліку Кубка світу

Українка лише один бал програє Сюнневе Сулемдал з Норвегії

У п'ятницю, 1-го грудня відбулася жіноча спринтерська гонка в межах етапу Кубка світу в Естерсунді. Юлія Джима, яка у цій гонці здобула свою другу бронзову медаль в сезоні, змогла вирватися на другу сходинку загального рейтингу. Лише на один бал попереду норвезька біатлоністка Сюнневе Сулемдаль, яка і очолила рейтинг. Трохи погіршила своє

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Джима

Українка лише один бал програє Сюнневе Сулемдал з Норвегії

У п'ятницю, 1-го грудня відбулася жіноча спринтерська гонка в межах етапу Кубка світу в Естерсунді.

Юлія Джима, яка у цій гонці здобула свою другу бронзову медаль в сезоні, змогла вирватися на другу сходинку загального рейтингу. Лише на один бал попереду норвезька біатлоністка Сюнневе Сулемдаль, яка і очолила рейтинг.

Трохи погіршила своє становище Валя Семеренко, яка з четвертої сходинки опустилася на дев'яту.

У Кубку націй жіноча українська збірна піднялася на четверту сходинку. Тут лідером після спринтерської гонки являється жіноча команди Німеччини.

Загальний залік у жінок

1. Сюнневе Сулемдал (Норвегыя) - 97

2. Юлія Джима (Україна) - 96

3. Надія Скардіно (Білорусь) - 89

4. Жюстін Бреза (Франція) - 88

5. Деніз Геррман (Німеччина) - 78

...

9. Валя Семеренко (Україна) - 62

33. Віта Семеренко (Україна) - 21

40. Олена Підгрушна (Україна) - 13

41. Ірина Варвинець (Україна) - 13

45. Анастасія Меркушина (Україна) - 11

Загальний заліку спринту у жінок

1. Деніз Геррман (Німеччина) - 60

2. Жюстін Бреза (Франція) - 54

3. Юлія Джима (Україна) - 48

4. Сюнневе Сулемдал (Норвегія) - 43

5. Ліза Віттоцці (Італія) - 40

...

21. Віта Семеренко (Україна) -20

22. Валя Семеренко (Україна) - 19

28. Олена Підгрушна (Україна) - 13

Кубок націй у жінок

1. Німеччина - 1161.0

2. Норвегія - 1131.0

3. Франція - 1062.0

4. Україна - 1046.0

5. Швеція - 1018.0