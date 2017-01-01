Джима вийшла на другу сходинку загального заліку Кубка світу
- Сьогодні, 20:44
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Українка лише один бал програє Сюнневе Сулемдал з Норвегії
У п'ятницю, 1-го грудня відбулася жіноча спринтерська гонка в межах етапу Кубка світу в Естерсунді.
Юлія Джима, яка у цій гонці здобула свою другу бронзову медаль в сезоні, змогла вирватися на другу сходинку загального рейтингу. Лише на один бал попереду норвезька біатлоністка Сюнневе Сулемдаль, яка і очолила рейтинг.
Трохи погіршила своє становище Валя Семеренко, яка з четвертої сходинки опустилася на дев'яту.
У Кубку націй жіноча українська збірна піднялася на четверту сходинку. Тут лідером після спринтерської гонки являється жіноча команди Німеччини.
Загальний залік у жінок
1. Сюнневе Сулемдал (Норвегыя) - 97
2. Юлія Джима (Україна) - 96
3. Надія Скардіно (Білорусь) - 89
4. Жюстін Бреза (Франція) - 88
5. Деніз Геррман (Німеччина) - 78
...
9. Валя Семеренко (Україна) - 62
33. Віта Семеренко (Україна) - 21
40. Олена Підгрушна (Україна) - 13
41. Ірина Варвинець (Україна) - 13
45. Анастасія Меркушина (Україна) - 11
Загальний заліку спринту у жінок
1. Деніз Геррман (Німеччина) - 60
2. Жюстін Бреза (Франція) - 54
3. Юлія Джима (Україна) - 48
4. Сюнневе Сулемдал (Норвегія) - 43
5. Ліза Віттоцці (Італія) - 40
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21. Віта Семеренко (Україна) -20
22. Валя Семеренко (Україна) - 19
28. Олена Підгрушна (Україна) - 13
Кубок націй у жінок
1. Німеччина - 1161.0
2. Норвегія - 1131.0
3. Франція - 1062.0
4. Україна - 1046.0
5. Швеція - 1018.0