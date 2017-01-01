  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Джима вийшла на другу сходинку загального заліку Кубка світу

    Українка лише один бал програє Сюнневе Сулемдал з Норвегії
    У п'ятницю, 1-го грудня відбулася жіноча спринтерська гонка в межах етапу Кубка світу в Естерсунді. Юлія Джима, яка у цій гонці здобула свою другу бронзову медаль в сезоні, змогла вирватися на другу сходинку загального рейтингу. Лише на один бал попереду норвезька біатлоністка Сюнневе Сулемдаль, яка і очолила рейтинг. Трохи погіршила своє
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 20:44
    • Розсилка
    Юлія Джима
    Юлія Джима

    Українка лише один бал програє Сюнневе Сулемдал з Норвегії

    У п'ятницю, 1-го грудня відбулася жіноча спринтерська гонка в межах етапу Кубка світу в Естерсунді.

    Юлія Джима, яка у цій гонці здобула свою другу бронзову медаль в сезоні, змогла вирватися на другу сходинку загального рейтингу. Лише на один бал попереду норвезька біатлоністка Сюнневе Сулемдаль, яка і очолила рейтинг.

    Трохи погіршила своє становище Валя Семеренко, яка з четвертої сходинки опустилася на дев'яту.

    У Кубку націй жіноча українська збірна піднялася на четверту сходинку. Тут лідером після спринтерської гонки являється жіноча команди Німеччини.

    Загальний залік у жінок

    1. Сюнневе Сулемдал (Норвегыя) - 97
    2. Юлія Джима (Україна) - 96
    3. Надія Скардіно (Білорусь) - 89
    4. Жюстін Бреза (Франція) - 88
    5. Деніз Геррман (Німеччина) - 78
    ...
    9. Валя Семеренко (Україна) - 62
    33. Віта Семеренко (Україна) - 21
    40. Олена Підгрушна (Україна) - 13
    41. Ірина Варвинець (Україна) - 13
    45. Анастасія Меркушина (Україна) - 11

    Загальний заліку спринту у жінок

    1. Деніз Геррман (Німеччина) - 60
    2. Жюстін Бреза (Франція) - 54
    3. Юлія Джима (Україна) - 48
    4. Сюнневе Сулемдал (Норвегія) - 43
    5. Ліза Віттоцці (Італія) - 40
    ...
    21. Віта Семеренко (Україна) -20
    22. Валя Семеренко (Україна) - 19
    28. Олена Підгрушна (Україна) - 13

    Кубок націй у жінок

    1. Німеччина - 1161.0
    2. Норвегія - 1131.0
    3. Франція - 1062.0
    4. Україна - 1046.0
    5. Швеція - 1018.0

    біатлон Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ