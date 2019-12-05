Джошуа пообіцяв знести голову Руїсу в реванші



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Руїс - Джошуа daznservices.com

Другий бій боксерів відбудеться в Саудівській Аравії 7 грудня

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі британець Ентоні Джошуа (22-1-0, 21 KO) поділився настроєм перед реваншем проти американця Енді Руїса (33-1-0, 22 KO). Він пообіцяв знести супернику голову вже на початку бою.

«Я скучив за своїми поясами, давно не тримав їх у руках. Потисну руку Руїсу перед нашим поєдинком. Але коли пролунає стартовий гонг, я знесу йому голову», - передає слова Джошуа Sky Sports.

У першому бою в червні поточного року Руїс несподівано переміг Джошуа технічним нокаутом, відібравши чемпіонські пояси, які британець свого часу відібрав у Володимира Кличка. То була перша поразка в кар’єрі до того непереможного Джошуа.