Шевченко розповів про причини невдачі київського «Динамо» в півфіналі Ліги чемпіонів 1999 року



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Андрій Шевченко в матчі проти «Баварії» iod.media

Тренер збірної України пригадав драматичний півфінал киян у Лізі чемпіонів проти «Баварії»

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко пригадав драматичний півфінал Ліги чемпіонів 1999 року проти мюнхенської «Баварії». Він розкрив свою думку про причини невдачі «Динамо». Тоді кияни під керівництвом Валерія Лобановського впустило перемогу в Києві (3:3) та програло в другому матчі в Мюнхені (0:1).

«Минуло вже багато часу. Та позитивні емоції від сезону загалом залишилися. Коли ти виходиш до півфіналу Ліги чемпіонів, демонструючи чудову гру, але потім не виходиш у фінал – це важкий період у житті. Вважаю, нам тоді не вистачило досвіду. Усе інше у нас було – молодість, бажання, відмінна команда. Саме того дня нам не вистачило трохи досвіду, аби довести матч до перемоги», - розповів Шевченко в ефірі YouTube-каналу Dynamo.kiev.ua.

Шевченко після сезону-1998/99 перейшов до італійського «Мілану», в складі якого потім переміг у Лізі чемпіонів та виборов «Золотий м’яч» найкращого футболіста.