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Екіпіровані й в шоломах: Parimatch забезпечив ЗСУ амуніцією на 44 млн грн

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Екіпіровані й в шоломах: Parimatch забезпечив ЗСУ амуніцією на 44 млн грн
Військові ЗСУ отримали кевларові шоломи, тактичні окуляри, одяг та взуття
фото: Parimatch

Parimatch з перших днів повномасштабної війни допомагає ЗСУ

За сім місяців повномасштабної агресії РФ проти України бренд Parimatch закупив та передав українським захисникам понад 11 400 одиниць амуніції. Мова як про засоби індивідуального захисту й спорядження: шоломи, тактичні окуляри, палатки, спальники, розвантажувальні поясні системи; так і комплекти одягу та взуття для військових ЗСУ. Загальна вартість придбаної амуніції склала 43,6 млн гривень.

Армія забезпечує українських бійців основними речами для перебування на фронті. Втім, з перших днів війни соціально відповідальний бізнес доукомплектовує захисників технологічним військовим спорядженням і постачає додатковий одяг бійцям на передову співвідносно до потреб конкретних підрозділів. 

Parimatch з перших днів повномасштабної війни передає плитоноски, шоломи, розвантажувально-поясні системи, тактичний камуфляж, комплекти форми та взуття для ЗСУ відповідно до сезону: навесні та влітку забезпечували тактичними кросівками, панамами, легким одягом, маскувальними сітками. Зі зміною сезону виникла потреба у дощовиках плащ-палатках, спальних мішках, берцах, флісових виробах, балаклавах та перчатках. 

«Допомога ЗСУ має бути стабільною та безперервною. Українці гуртуються ще більше і донатять на ЗСУ, ми в компанії – докладаємо максимальних зусиль у забезпеченні бійців усім необхідним у боротьбі за свободу. Наразі військовим як ніколи потрібна наша підтримка та віра в міць нашої армії. Віра в перемогу України»,  – зазначає Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine. 

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ допомога Parimatch Україні налічує більш як 269 мільйонів гривень, ключовий напрям якої – підтримка ЗСУ.

Теги: війна допомога ЗСУ українці бізнес

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