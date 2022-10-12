СБУ знешкодила агентурну мережу рашистів на Харківщині: син організатора служить у ЗСУ

Вороги допомагали прицільно бити по ЗСУ

СБУ знешкодила багатофункціональну мережу російського головного управління розвідки у Харківській області: агенти допомагали ворогу прицільно бити по Збройних Силах України. Про це інформує пресслужба СБУ.

Зрадники діяли на замовлення російської військової розвідки (більш відомої, як ГРУ) та мали широкий спектр завдань.

Зокрема, викриті пособники ворога:

збирали та передавали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки;

займалися коригуванням і звітували про результати нанесення ракетно-артилерійських ударів РФ по об’єктах України;

«полювали» за ракетними системами Himars.

За наявними даними, організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували «в темну».

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Обидва організатори погодилися на співпрацю з РФ із ідеологічних міркувань та через обіцянки «високих посад» у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду. Один із них на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. І це при тому, що його син є військовослужбовцем ЗСУ та воює проти рашистів.

Наразі СБУ затримала агента ГРУ, який залишився на території, підконтрольній Україні.

Наразі слідчі СБУ оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Напередодні стало відомо, що СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру.

Також СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «Вагнер» на Харківщині (відео).