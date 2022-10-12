ЗСУ звільнили ще п'ять населених пунктів Херсонщини 

Наші захисники готуються повернути український прапор на тимчасово окуповані території

Збройні Сили України звільнили ще п'ять населених пунктів на Херсонщині. Триває контрнаступ наших захисників на півдні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Повернулися додому, під український прапор, такі населені пункти:

Нововасилівка;

Новогригорівка;

Нова Кам’янка;

Трифонівка;

Червоне.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.