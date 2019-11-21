Екс-футболіст київського «Динамо» зізнався, що не поїхав грати в Росію через війну



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Євген Селін відіграв 15 матчів за збірну України Відомості

Євген Селін вважає, що спочатку люди йшли воювати за покликом душі, зараз конфлікт перейшов у політичну площину

Український оборонець кіпрського «Анортосіса» Євген Селін розповів, чому в 2016 році відмовився переходити в російські «Крилья совєтов» із Самари.

«Це вже минуле, не хочу його ворушити. Так, пропозиція така дійсно була. Чому відмовився? Я родом з Луганської області. У нас конфлікт з Росією – тому виключно через це не поїхав туди. Відверто про все сказав керівникам самарського клубу, вони начебто все зрозуміли. У мене зараз така позиція, і на це є причини.

На початку війни люди йшли за покликом душі. Вони воювали за свою Україну, за свою землю, демонстрували, що наша країна – єдина і неподільна. Зараз, мабуть, це все переросло в політичну площину», - наводить слова Селіна «Футбол 24».