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    «Можете додому не повертатися». Лукашенко пообіцяв репресії в разі невдачі на Олімпіаді-2020

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    Суворий, але справедливий погляд Бацьки - «Можете додому не повертатися». Лукашенко пообіцяв репресії в разі невдачі на Олімпіаді-2020
    Суворий, але справедливий погляд Бацьки
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    Президент Білорусі – прекрасний у своїй люті. Коли спостерігаєш за ним на відстані

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів «літучку», присвячену підготовці національної збірної країни до Олімпіади-2020. Очолюючи одночасно Національний олімпійський комітет, Олександр Григорович розкидав громовиці наліво й направо.

    «Якщо в Токіо не буде результату, ніхто в спорті із функціонерів і чиновників більше не затримається, - погрожує Бацька. - Тому ви подумайте перше, ніж їхати туди головними тренерами, радниками, спеціалістами, масажистами, лікарями та іншими чиновниками, чи варто вам туди їхати взагалі. Бо якщо ви туди туристами туди з’їздите і повернетеся ні з чим – краще в країну не повертайтеся. Це я вам кажу як президент країни, а не к керівник громадської організації. Розумійте мене як хочете».

    Найкумедніше, що промова Лукашенка викликала великий захват у багатьох представників українського спортивного істеблішменту. Вони захоплюються мудрістю, рішучістю і безкомпромісністю президента Білорусі і мріють, щоб такий керівник з’явився у нас.

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    Білорусь спорт Олександр Лукашенко Олімпіада-2020
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