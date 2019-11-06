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    Екс-футболіст «Шахтаря» обіграв екс-тренера «Динамо» на останніх секундах у Лізі чемпіонів

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    Юрій Сьомін потривожив самого Кріштіану Роналду - Екс-футболіст «Шахтаря» обіграв екс-тренера «Динамо» на останніх секундах у Лізі чемпіонів
    Юрій Сьомін потривожив самого Кріштіану Роналду
    UEFA.com

    Московський «Локомотив» удруге програв кінцівку туринському «Ювентусу»

    Екс-тренер команди київського «Динамо» Юрій Сьомін, який зараз знову в рідних пенатах і тренує московський «Локомотив», вдруге поспіль через надмірну обережність втратив нагоду здобути очки в матчі з чемпіонами Італії, туринським «Ювентусом».

    У Турині підопічні «Шпалича» вели 0:1, але поступилися 1:2, пропустивши два м'ячі від Паоло Дібали на 77-й і 79-й хвилинах.

    У Москві історія повторилася. Тільки за ще дошкульнішим для Сьоміна, який за старою звичкою грав на утримання рахунку, сценарієм.

    На цей раз «Ювентус» швидко повів у рахунку - на четвертій хвилині відзначився Аарон Ремзі.

    Алєксєй Міранчук відіграв цей м'яч на 12-й хвилині.

    З цієї миті «Локомотив» грав на відбій. І прогнозовано не встояв - на третій компенсованій арбітром хвилині м'яч забив екс-футболіст донецького «Шахтаря» Дуґлас Коста.

    «Ювентус» має десять очок і очолює групу D. Мадридський «Атлетіко» з сімома очками другий, «Локомотив» має три пункти і йде третім. Леверкузенський «Байєр», який у ці хвилини розпочав матч із мадридцями, усі три стартових поєдинки програв.

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    Ліга чемпіонів ФК Ювентус ФК «Локомотив» (Москва) Юрій Сьомін Алєксєй Міранчук Аарон Ремзі Дуґлас Коста
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