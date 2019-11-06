Ліга чемпіонів: 4:4 у Лондоні, приниження Ракицького і камбек «Боруссії» (відео)



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Ріс Джеймс приніс «Челсі» нічию UEFA.com

Вівторкові матчі чемпіонської ліги стали справжньою феєрією

У Європі стартували матчі четвертого туру Ліги чемпіонів.

Найфеєричніший поєдинок був зіграний у Лондоні, де «Челсі» на початку другого тайму поступався «Аяксу» 1:4. Але на 68-й хвилині Дейлі Блінд і Йоель Вельтман отримали два вилучення поспіль і гра перевернулася. «Челсі» зрівняв рахунок і лише дивом не вирвав перемоги.

А ось «Боруссія», поступаючись «Інтеру» після першого тайму 0:2, спромоглася на переможний камбек.

Головна ж сенсація була зафіксована у Барселоні, де місцевий суперклуб не зумів обіграти празьку «Славію».

Група F

«Барселона» (Іспанія) - «Славія» (Прага, Чехія) - 0:0

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) - «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) - 3:2

Голи: 0:1 - Лаутаро Мартінес (5). 0:2 - Весіно (40). 1:2 - Ашраф Гакімі (51). 2:2 - Юліан Брандт (64). 3:2 - Ашраф Гакімі (77)

Становище команд: «Барселона» - 8, «Боруссія» (Дортмунд) - 7, «Інтернаціонале» - 4, «Славія» (Прага) - 2

Група Н

«Челсі» (Лондон, Англія) - «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) - 4:4

Голи: 0:1 - Теммі Абрагам (2, автогол). 1:1 - Жоржіньо (5, з пенальті). 1:2 - Промес (20). 1:3 - Аррізабалаґа (35, автогол). 1:4 - Доні ван де Беек (55). 2:4 - Аспілікета (63). 3:4 - Жоржіньо (71, з пенальті). 4:4 - Ріс Джеймс (74)

«Валенсія» (Іспанія) - «Лілль» (Франція) - 4:1

Голи: 0:1 - Осімген (25). 1:1 - Дані Парехо (66, з пенальті). 2:1 - Сумаоро (82, автогол). 3:1 - Кондоґбія (84). 4:1 - Ферран Торрес (90)

Становище команд: «Аякс» - 7, «Челсі» - 7, «Валенсія» - 7, «Лілль» - 1

Група G

«Олімпік» (Ліон, Франція) - «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) - 3:1

Голи: 1:0 - Йоакім Андерсен (4). 2:0 - Депай (33). 2:1 - Сеферовіч (76). 3:1 - Бертран Траоре (89)

«Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) - РБ «Ляйпціґ» (Німеччина) - 0:2

Голи: 0:1 - Демме (45+5). 0:2 - Забітцер (63)

Становище команд: «Ляйпціґ» - 9, «Олімпік» (Ліон) - 7, «Зеніт» - 4, «Бенфіка» - 3

Група Е

«Ліверпуль» (Англія) - «Ґенк» (Бельгія) - 2:1

Голи: 1:0 - Вейналдум (14). 1:1 - Мбвана Самата (41). 2:1 - Окслейд-Чемберлен (53)

«Наполі» (Неаполь, Італія) - «Зальцбурґ» (Австрія) - 1:1

Голи: 0:1 - Ерлінґ Голлан (11, з пенальті). 1:1 - Ірвінґ Лозано (44)

Становище команд: «Ліверпуль» - 9, «Наполі» - 8, «Зальцбурґ» - 4, «Ґенк» - 1

Сьогодні, 6 листопада, у Заґребі проти місцевого «Динамо» в четвертому турі ліги чемпіонів гратиме «Шахтар».