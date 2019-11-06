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    Ліга чемпіонів: 4:4 у Лондоні, приниження Ракицького і камбек «Боруссії» (відео)

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    Ріс Джеймс приніс&nbsp;&laquo;Челсі&raquo; нічию - Ліга чемпіонів: 4:4 у Лондоні, приниження Ракицького і камбек «Боруссії» (відео)
    Ріс Джеймс приніс «Челсі» нічию
    UEFA.com

    Вівторкові матчі чемпіонської ліги стали справжньою феєрією

    У Європі стартували матчі четвертого туру Ліги чемпіонів.

    Найфеєричніший поєдинок був зіграний у Лондоні, де «Челсі» на початку другого тайму поступався «Аяксу» 1:4. Але на 68-й хвилині Дейлі Блінд і Йоель Вельтман отримали два вилучення поспіль і гра перевернулася. «Челсі» зрівняв рахунок і лише дивом не вирвав перемоги.

    А ось «Боруссія», поступаючись «Інтеру» після першого тайму 0:2, спромоглася на переможний камбек.

    Головна ж сенсація була зафіксована у Барселоні, де місцевий суперклуб не зумів обіграти празьку «Славію».

    Група F

    «Барселона» (Іспанія) - «Славія» (Прага, Чехія) - 0:0

    «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) - «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) - 3:2

    Голи: 0:1 - Лаутаро Мартінес (5). 0:2 - Весіно (40). 1:2 - Ашраф Гакімі (51). 2:2 - Юліан Брандт (64). 3:2 - Ашраф Гакімі (77)

    Становище команд: «Барселона» - 8, «Боруссія» (Дортмунд) - 7, «Інтернаціонале» - 4, «Славія» (Прага) - 2

    Група Н

    «Челсі» (Лондон, Англія) - «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) - 4:4

    Голи: 0:1 - Теммі Абрагам (2, автогол). 1:1 - Жоржіньо (5, з пенальті). 1:2 - Промес (20). 1:3 - Аррізабалаґа (35, автогол). 1:4 - Доні ван де Беек (55). 2:4 - Аспілікета (63). 3:4 - Жоржіньо (71, з пенальті). 4:4 - Ріс Джеймс (74)

    «Валенсія» (Іспанія) - «Лілль» (Франція) - 4:1

    Голи: 0:1 - Осімген (25). 1:1 - Дані Парехо (66, з пенальті). 2:1 - Сумаоро (82, автогол). 3:1 - Кондоґбія (84). 4:1 - Ферран Торрес (90)

    Становище команд: «Аякс» - 7, «Челсі» - 7, «Валенсія» - 7, «Лілль» - 1

    Група G

    «Олімпік» (Ліон, Франція) - «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) - 3:1

    Голи: 1:0 - Йоакім Андерсен (4). 2:0 - Депай (33). 2:1 - Сеферовіч (76). 3:1 - Бертран Траоре (89)

    «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) - РБ «Ляйпціґ» (Німеччина) - 0:2

    Голи: 0:1 - Демме (45+5). 0:2 - Забітцер (63)

    Становище команд: «Ляйпціґ» - 9, «Олімпік» (Ліон) - 7, «Зеніт» - 4, «Бенфіка» - 3

    Група Е

    «Ліверпуль» (Англія) - «Ґенк» (Бельгія) - 2:1

    Голи: 1:0 - Вейналдум (14). 1:1 - Мбвана Самата (41). 2:1 - Окслейд-Чемберлен (53)

    «Наполі» (Неаполь, Італія) - «Зальцбурґ» (Австрія) - 1:1

    Голи: 0:1 - Ерлінґ Голлан (11, з пенальті). 1:1 - Ірвінґ Лозано (44)

    Становище команд: «Ліверпуль» - 9, «Наполі» - 8, «Зальцбурґ» - 4, «Ґенк» - 1

    Сьогодні, 6 листопада, у Заґребі проти місцевого «Динамо» в четвертому турі ліги чемпіонів гратиме «Шахтар».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі Жоржіньо Кепа Аррізабалаґа ФК Барселона Сесар Аспілікета ФК Наполі Доні ван де Беек ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Зеніт ФК Інтер (Мілан) ФК Валенсія «Ред Булл» (Зальцбурґ) ФК «Ґенк» ФК Ліверпуль ФК Олімпік (Ліон) Мемфіс Депай Бертран Траоре ФК Бенфіка ФК Славія (Прага) Алекс Окслейд-Чемберлен Жоржіньо Вейналдум Теммі Абрагам ФК «Лілль» РБ «Ляйпціґ» Квінсі Промес Гаріс Сеферовіч Ерлінґ Голлан Мбвана Самата Лаутаро Мартінес Марсель Забітцер Ірвінґ Лозано Йоакім Андерсен Дані Парехо Ферран Торрес Ашраф Гакімі Юліан Брандт Ріс Джеймс
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