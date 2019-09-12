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    Екс-футболіст «Шахтаря», який живе в Донецьку: Все було в наших руках, жили у мирі. Подивіться на нас зараз

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    Віктор Звягінцев до війни був делегатом ФФУ - Екс-футболіст «Шахтаря», який живе в Донецьку: Все було в наших руках, жили у мирі. Подивіться на нас зараз
    Віктор Звягінцев до війни був делегатом ФФУ
    Іван Вербицький

    Віктор Звягінцев, здається, вже не проти повернутися в лоно України

    Колишній футболіст донецького «Шахтаря» і київського «Динамо» Віктор Звягінцев, котрий після початку війни на сході України залишився в рідному Донецьку і розвивав футбол у так званій ДНР, здається, почав прозрівати.

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    «Футбол об'єднує всіх жителів Донецька, – каже Звягінцев в інтерв’ю ВВС. – Це не сон. Я вірю, що у своєму житті ми знову побачимо футбол на «Донбас-Арені». Старий «Шахтар» совєцьких часів – ось що у мене на думці. Точно так само, як Боббі Чарльтон ніколи не забуде свої дні в «Манчестер Юнайтед». Але я шкодую про те, що трапилося. Все було в наших руках. Ми жили у мирі. Подивіться на нас зараз».

    Зауважимо, що до війни Віктор Звягінцев був суддівським наглядачем і делегатом матчів чемпіонату України.

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