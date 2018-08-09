Екс-тренер «Динамо» Ребров може очолити титулований польський клуб



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Сергій Ребров

Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера команди

Екс-тренер «Динамо» Сергій Ребров потрапив в сферу інтересів польської «Легії».

Про це повідомляє польський журналіст сайту УЄФА Петро Козьмінськи.

За інформацією джерела, Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера команди.

Про конкретні переговори між сторонами поки не повідомляється.

В даний момент «Легію» тимчасово очолює Александар Вукович.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи Реброва був аравійський «Аль-Ахлі», який фахівець залишив в квітні нинішнього року.

Раніше повідомлялося, що «Легію» може очолити інший український тренер - Віктор Скрипник.

Джерело: ua.tribuna.com