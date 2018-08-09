Екс-тренер «Динамо» Ребров може очолити титулований польський клуб
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Сергій Ребров
Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера команди
Екс-тренер «Динамо» Сергій Ребров потрапив в сферу інтересів польської «Легії».
Про це повідомляє польський журналіст сайту УЄФА Петро Козьмінськи.
За інформацією джерела, Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера команди.
Про конкретні переговори між сторонами поки не повідомляється.
В даний момент «Легію» тимчасово очолює Александар Вукович.
Нагадаємо, попереднім місцем роботи Реброва був аравійський «Аль-Ахлі», який фахівець залишив в квітні нинішнього року.
Раніше повідомлялося, що «Легію» може очолити інший український тренер - Віктор Скрипник.
Джерело: ua.tribuna.com