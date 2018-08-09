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    Екс-тренер «Динамо» Ребров може очолити титулований польський клуб

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    Сергій Ребров - Екс-тренер «Динамо» Ребров може очолити титулований польський клуб
    Сергій Ребров

    Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера команди

    Екс-тренер «Динамо» Сергій Ребров потрапив в сферу інтересів польської «Легії».

    Про це повідомляє польський журналіст сайту УЄФА Петро Козьмінськи.

    За інформацією джерела, Ребров є одним з кандидатів на посаду головного тренера команди.

    Про конкретні переговори між сторонами поки не повідомляється.

    В даний момент «Легію» тимчасово очолює Александар Вукович.

    Нагадаємо, попереднім місцем роботи Реброва був аравійський «Аль-Ахлі», який фахівець залишив в квітні нинішнього року.

    Раніше повідомлялося, що «Легію» може очолити інший український тренер - Віктор Скрипник.

    Джерело: ua.tribuna.com

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