Відомий український тренер може очолити польський клуб
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Віктор Скрипник
У послугах Скрипника зацікавилась «Легія»
Головний тренер «Риги» Віктор Скрипник може працевлаштуватися в чемпіонаті Польщі.
Український фахівець є кандидатом на посаду головного тренера «Легії».
Власник польського клубу Даріуш Міодуськи знаходиться в контакті з 48-річним тренером.
Після двох турів «Легія» йде на дев'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату Польщі, а в минулому сезоні команда виграла чемпіонат і потрапила в кваліфікацію Ліги чемпіонів, але в другому раунді вилетіла від «Спартака» з Трнави (0:2, 1:0 ).
До «Риги» останнім місцем роботи 48-річного українця був «Вердер».
Він покинув посаду головного тренера німецького в вересні 2016 року і перейшов в аналітичний відділ.
Джерело: ua.tribuna.com