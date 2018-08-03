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    Відомий український тренер може очолити польський клуб

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    Віктор Скрипник - Відомий український тренер може очолити польський клуб
    Віктор Скрипник

    У послугах Скрипника зацікавилась «Легія»

    Головний тренер «Риги» Віктор Скрипник може працевлаштуватися в чемпіонаті Польщі.

    Український фахівець є кандидатом на посаду головного тренера «Легії».

    Власник польського клубу Даріуш Міодуськи знаходиться в контакті з 48-річним тренером.

    Після двох турів «Легія» йде на дев'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату Польщі, а в минулому сезоні команда виграла чемпіонат і потрапила в кваліфікацію Ліги чемпіонів, але в другому раунді вилетіла від «Спартака» з Трнави (0:2, 1:0 ).

    До «Риги» останнім місцем роботи 48-річного українця був «Вердер».

    Він покинув посаду головного тренера німецького в вересні 2016 року і перейшов в аналітичний відділ.

    Джерело: ua.tribuna.com

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