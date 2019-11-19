Еліна Світоліна: хочу виграти турнір Великого шолому наступного сезону



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Еліна Світоліна Твіттер

Перша ракетка України поділилася очікуваннями від наступного тенісного сезону

Перша ракетка України Еліна Світоліна підбила підсумки року та поділилася очікуваннями від нового сезону. Наразі шоста ракетка світу планує виграти турнір Великого шолому та очолити світовий рейтинг.

«У останньому сезоні було багато турнірів, де я грала в півфіналі, але, на жаль, всього лише раз вийшла до фіналу. Це був фінал Підсумкового турніру, де я поступилася. А найяскравішими в сезоні стали півфінали на Вімблдоні та US Open. У мене є всі можливості, аби наступного року стати першою ракеткою світу. Я вже достатньо провела часу в світовому турі, набрала чимало досвіду. Плани грандіозні. А найбільше хочу перемогти на турнірі Великого шолому», - повідомила українка в інтерв’ю tochka.net.

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