Тернопіль прийме чемпіонат світу з веслування



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Так має виглядати водна арена «Тернопіль» після завершення реконструкції Макет із соцмереж

Україна вперше прийме змагання такого рівня в цьому виді спорту

Місто Тернопіль стане ареною чемпіонату світу з веслування на байдарках та каное серед ветеранів, який відбудеться 14-16 серпня 2020 року.

Змагання відбудуться в центрі веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль». У жовтні в місто приїжджала інспекція Міжнародної Федерації каное (ICF) на чолі технічним директором Мартіном Маріновим, після чого було прийняте рішення, що столицею 2020 ICF masters canoe sprint World championships стане саме Тернопіль, якому було віддано перевагу перед містами Литви та Угорщини.

Це перші змагання такого рівня з олімпійських видів веслування в Україні, - сказав президент Федерації веслування України Сергій Чернишов. - Сподіваємося, що нам вдасться провести чемпіонат світу серед ветеранів на високому рівні та зарекомендувати себе з найкращого боку, щоб в майбутньому отримати право проведення інших великих міжнародних змагань.

Зауважимо, що торік в Україні побувала делегація Міжнародної Федерації каное (ICF) на чолі з віце-президентом Томас Конецко, яка ознайомилися з проектами веслувальних каналів в Дніпрі та Тернополі. Тоді під час зустрічі були зазначені приблизні терміни проведення в Дніпрі великих міжнародних змагань, а саме чемпіонату Європи серед юніорів та молоді у 2023 році та чемпіонату світу серед юніорів та молоді у 2024-му.