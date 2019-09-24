Еліна Світоліна: Підсумковий турнір – головна ціль кінця сезону
Еліна Світоліна
ВТУ
Перша ракетка України прагне виступити в китайському Шеньчжені
Перша ракетка України та третя в світі Еліна Світоліна розповіла про головну ціль на кінець сезону, якою для неї є Підсумковий турнір.
«Моя мета – бути здоровою на корті. Серед інших цілей – зіграти на Підсумковому турнірі. У мене були певні проблеми зі здоров’ям. Справи то краще, то гірше», - передає слова Світоліної ВТУ.
Підсумковий турнір відбудеться з 27 жовтня по 3 листопада в китайському Шеньчжені.