Еліна Світоліна: Підсумковий турнір – головна ціль кінця сезону



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Еліна Світоліна ВТУ

Перша ракетка України прагне виступити в китайському Шеньчжені

Перша ракетка України та третя в світі Еліна Світоліна розповіла про головну ціль на кінець сезону, якою для неї є Підсумковий турнір.

«Моя мета – бути здоровою на корті. Серед інших цілей – зіграти на Підсумковому турнірі. У мене були певні проблеми зі здоров’ям. Справи то краще, то гірше», - передає слова Світоліної ВТУ.

Підсумковий турнір відбудеться з 27 жовтня по 3 листопада в китайському Шеньчжені.

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