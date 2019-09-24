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    Еліна Світоліна: Підсумковий турнір – головна ціль кінця сезону

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    Еліна Світоліна - Еліна Світоліна: Підсумковий турнір – головна ціль кінця сезону
    Еліна Світоліна
    ВТУ

    Перша ракетка України прагне виступити в китайському Шеньчжені

    Перша ракетка України та третя в світі Еліна Світоліна розповіла про головну ціль на кінець сезону, якою для неї є Підсумковий турнір.

    «Моя мета – бути здоровою на корті. Серед інших цілей – зіграти на Підсумковому турнірі. У мене були певні проблеми зі здоров’ям. Справи то краще, то гірше», - передає слова Світоліної ВТУ.

    Підсумковий турнір відбудеться з 27 жовтня по 3 листопада в китайському Шеньчжені.  

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