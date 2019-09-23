Чемпіон НБА розповів про своє відновлення після автокатастрофи



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Оґнєн Кузміч задоволений своїм відновленням FIBA

ДТП трапилося у липні

Центровий сербської «Црвени Звезди» і національної команди Сербії Оґнєн Кузміч розповів, як проходить його відновлення після автомобільної аварії.

«Усе добре. Я задоволений своїм відновленням, як і всі в клубі. Ми чекаємо повернення. У найближчі кілька тижнів я повинен приєднатися до команди. Хочу висловити подяку всім за підтримку. Вона дуже багато значить для мене, і буде мати велике значення в майбутньому сезоні в кожному домашньому матчі. Думаю, що у нас відмінна команда, але нам необхідно зосередитися на одній грі за раз і не забігати вперед», - наводить слова Кузміча Tanjug Tacno.

Нагадаємо, чемпіон НБА 2015 року в складі «Ґолден Стейт Ворріорз» потрапив в аварію в липні 2019 року, повертаючись додому з весілля. Автомобіль Кузміча зіткнувся з БМВ, після чого гравець був екстрено госпіталізований з численними травмами голови та грудей.