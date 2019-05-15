Еліна Світоліна програла практично виграний матч дворазовій чемпіонці Australian Open



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Еліна Світоліна вела 5:2 і була в кроці від перемоги Flickr

Найсильніша українська тенісистка поступається в стартовому ж поєдинку вдруге поспіль

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна з України не змогла пробитися в третє коло турніру із серії Premier 5 в італійській столиці Римі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $3 452 538).

Для Еліни матч 1/16 фіналу був першим на турнірі. Вона зустрічалася з дворазовою чемпіонкою Australian Open, а нині 51-ю ракеткою світу Вікторією Азаренко.

Матч двічі на тривалий час зривався через дощ і розтягся з неігровим часом на чотири години. Безпосередньо на корті суперниці провели дві години і 17 хвилин. Світоліна поступилася - 6:4, 1:6, 5:7.

У заключному сеті наша тенісистка вела 5:2 і у восьмому геймі мала на власній подачі матч-бол. Однак Еліна примудрилася розгубити величезну перевагу і програла п'ять геймів поспіль, а з ними й матч.

В 1/8 фіналу Азаренко зустрінеться з переможницею пари Даніель Роуз Коллінз (США, WTA №30) - Ґарбіньє Муґуруза (Іспанія, WTA №19).

Світоліна у свою чергу програє в першому ж поєдинку на другому турнірі поспіль. Тиждень тому вона так само швидко поступилася в Мадриді.

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