Світоліна сенсаційно програла на старті турніру в Мадриді



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Еліна Світоліна Moo's Tennis Blog

Українська тенісистка поступилася Полін Пармент’є з Франції

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна програла 69-й «ракетці» світового рейтингу Полін Пармент’є з Франції у першому раунді турніру WTA серії Premiere в Мадриді – 4:6, 6:7.

Поєдинок тривав 1,5 години. До цього суперниці вже двічі перетиналися в професіоналах: здобули по перемозі.

Також на турнірі в Мадриді з призовим фондом у 7 мільйонів доларів виступають наші Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Марта Костюк.

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