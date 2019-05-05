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    Світоліна сенсаційно програла на старті турніру в Мадриді

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    Еліна Світоліна - Світоліна сенсаційно програла на старті турніру в Мадриді
    Еліна Світоліна
    Moo's Tennis Blog

    Українська тенісистка поступилася Полін Пармент’є з Франції

    Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна програла 69-й «ракетці» світового рейтингу Полін Пармент’є з Франції у першому раунді турніру WTA серії Premiere в Мадриді – 4:6, 6:7.

    Поєдинок тривав 1,5 години. До цього суперниці вже двічі перетиналися в професіоналах: здобули по перемозі.

    Також на турнірі в Мадриді з призовим фондом у 7 мільйонів доларів виступають наші Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Марта Костюк.

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