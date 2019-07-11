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    Еліна Світоліна завершила найуспішніший Wimbledon у кар’єрі

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    Еліна світоліна не очікувала, що зіграє в Лондоні так успішно - Еліна Світоліна завершила найуспішніший Wimbledon у кар’єрі
    Еліна світоліна не очікувала, що зіграє в Лондоні так успішно
    Instagram Еліни Світоліної

    Українка змогла нав’язати боротьбу Сімоні Халеп лише в другому сеті

    Восьма ракетка світу Еліна Світоліна завершила найуспішніший Grand Slam у кар’єрі на стадії півфіналу. Щойно наша провідна тенісистка провідна виступи на Вімблдонському турнірі (покриття – трава, призовий фонд - £15 477 000).

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    У матчі за вихід у фінал Еліна поступилася сьомій тенісистці світу Сімоні Халеп з Румунії – 1:6, 4:6.

    Матч тривав годину і 25 хвилин. Боротьбу румунці Світоліна нав’язала лише в другому сеті. Та й то рівновага на корті спостерігалася до рахунку 3:3. А потім Халеп поступово почала домінувати і довела матч до перемоги.

    Так чи інакше, для Еліни цей Wimbledon можна вважати вельми вдалим. Особливо з урахуванням, що перед виступом у Лондоні Світоліна говорила, що нічого особливого від трав’яного «мейджора» не очікує.

    Халеп у фіналі зустрінеться з переможницею пари Серена Вільямс (США) – Барбара Стрицова (Чехія).

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